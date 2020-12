Corona in Niedersachsen: Lockdown ab Mittwoch (16.12.2020) - Weitere Todesfälle

In Niedersachsen gibt es zahlreiche Corona-Neuinfektionen. Ab Mittwoch (16.12.2020) gilt ein harter Lockdown. Schüler können ab heute zu Hause bleiben.

In Niedersachsen haben sich seit Beginn der Corona *-Pandemie 86.056 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand 14.12.2020).

Ab Mittwoch (16.12.2020) gelten in Niedersachsen strengere Corona-Regeln im bundesweiten Lockdown - auch Weihnachten und Silvester betroffen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil informierte über die Änderungen der Coronavirus-Maßnahmen.

Update vom Montag, 14.12.2020, 14.20 Uhr: Das Land Niedersachsen hat die aktuellen Zahlen zum Corona-Infektionsgeschehen bekannt gegeben. Demnach wurden 597 neue Infektionen gemeldet, weshalb die Zahl der laborbestätigten Fallzahlen auf insgesamt 86.056 ansteigt.

Auch die Zahl der Todesfälle erhöht sich weiter: Im Vergleich zum Vortag sind 9 weitere Personen mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. 377 weitere Menschen gelten als genesen.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (14.12.2020) 86.056 (+597) Verstorbene Personen 1429 (+9) Geschätzte genesene Personen 68.030 (+377) 7-Tage-Inzidenz 97,8 Quelle: Land Niedersachsen

Der am Sonntag (13.12.2020) beschlossene harte Lockdown für ganz Deutschland hat auch Auswirkungen auf Niedersachsen - vor allem an Weihnachten. Hier gibt es eine Übersicht, was an Weihnachten in Niedersachsen alles erlaubt ist - und was nicht.

+ Stephan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen, erklärte die neuen Corona-Regeln. Nötig waren diese wegen weiterhin hoher Infektionszahlen. © Julian Stratenschulte/dpa

Corona in Niedersachsen: Lockdown ab 16.12.2020 - Neue Regeln für Weihnachten und Silvester

Update vom Sonntag, 13.12.2020, 13.22 Uhr: Am Sonntag haben sich Bund und Länder in einer Konferenz auf einen weiterreichenden Corona-Lockdown geeinigt. Betroffen sind damit auch die Corona-Regeln in Niedersachsen.

„Der bisherige Shutdown light hat leider nicht die erhofften Ergebnisse gebracht. Auch bei uns steigt die Zahl der Infizierten wieder. Obwohl wir in Niedersachsen noch weitaus bessere Infektionszahlen haben als andere Länder, dürfen wir uns nicht in Sicherheit wiegen. Im Gegenteil: Wir müssen diesen Umstand nutzen, um den Anstieg der Inzidenzen durch noch strengere Maßnahmen zu stoppen“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil am Sonntag nach dem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Corona in Niedersachsen: Lockdown startet - das gilt an Weihnachten und Silvester

„Weihnachten und Silvester müssen in diesem Jahr so ganz anders sein, als alle anderen Weihnachten und Silvester, die ich in meinem Leben erlebt habe“, stellt Ministerpräsident Stephan Weil bedauernd fest. Die Regelungen für Weihnachten und Silvester sollen in Niedersachsen in drei Bereichen verschärft werden.

Kontaktbeschränkungen - auch an Weihnachten und Silvester: Wie bisher gilt in Niedersachsen auch im Dezember : Maximal 5 Personen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht eingerechnet. Eine Ausnahme wird es über die Weihnachtsfeiertage geben: Am 24., 25. und 26. Dezember 2020 sind Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen aus dem „engsten Familienkreis“ und deren Kindern bis 14 Jahren erlaubt. Zum engsten Familienkreis zählen laut Beschluss der Bund-Länder-Konferenz Ehegatten und sonstige Lebenspartner sowie direkte Verwandte und deren Haushaltsangehörige. Für Silvester gibt es keine Ausnahme: Es bleibt bei maximal 5 Personen aus zwei Haushalten. Zudem gilt ein bundesweites Versammlungsverbot und ein Feuerwerksverbot auf publikumsstarken Plätzen, die von den jeweiligen Kommunen bestimmt werden.

Schulen und Kitas in Niedersachsen : Wie bereits vergangene Woche verkündet wird ab Montag (14.12.2020) die Präsenzpflicht an den Schulen in Niedersachsen aufgehoben - dies gilt vorläufig bis zu den Weihnachtsferien . Schüler, die in diesem Zeitraum eine Versetzungs- oder Abschlussrelevante Klausur schreiben, können sich nicht befreien lassen - für sie soll es Distanzunterricht in der Schule geben. Zudem soll es weiterhin eine Notbetreuung geben.

Einzelhandel: Aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen werden alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte zwischen Weihnachten und Neujahr - und eventuell auch darüber hinaus - geschlossen. Inbegriffen sind auch körpernahe Dienstleistungen wie Friseure und Kosmetikstudios.

+ Corona Lockdown in Niedersachsen: Auch für Weihnachten bestehen strenge Kontaktbeschränkungen. Maximal vier weitere enge Angehörige dürfen zum Weihnachtsbesuch kommen - Kinder unter 14 Jahren sind ausgenommen. (Symbolbild) © Roman Moebius via www.imago-images.de

Corona in Niedersachsen: Die Fallzahlen am Sonntag, 13.12.2020

Die Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen steigen im Vergleich zur Vorwoche weiter: Das niedersächsische Landesgesundheitsamt hat am Sonntag 1138 bestätigte Fälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet - 265 Fälle mehr als am Sonntag vor einer Woche. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg um 4 auf 1420. Die landesweite 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 94,2 Infektionen pro 100 000 Einwohner.

Auf Kreisebene weist das Niedersachsen die höchsten Corona-Inzidenzen für Holzminden (147,6), Cloppenburg (140,6) und Osnabrück (140,5) aus. Nur 5 der 45 Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen lagen am Sonntag (13.12.2020) unter der 7-Tage-Inzidenz von 50. In Stadt und Landkreis Göttingen liegt die Inzidenz aktuell bei 76,4 und im Landkreis Northeim bei 44,6.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (13.12.2020) 85.460 (+1.339) Verstorbene Personen 1.420 (+4) Geschätzte genesene Personen 67.653 (+877) 7-Tage-Inzidenz 94,2 Quelle: Land Niedersachsen

Update vom Samstag, 12.12.2020, 15.09 Uhr: Die Regelstudienzeit in Niedersachsen wird bis zu einer Rückkehr in den normalen Hochschul-Regelbetrieb um ein Semester verlängert. Dies hatte der Landtag am Donnerstag (10.12.2020) in Hannover entschieden. So soll unter anderem gewährleistet werden, dass Bafög-Empfänger länger Zahlungen empfangen können und Gebühren erst später fällig werden.

Die Regelung greift ebenso für Studenten, die erst im Herbst dieses Jahres ihr Studium begonnen hatten, sowie für Studierende, die sich zum Sommersemester 2021 an den Hochschulen einschreiben.

Niedersachsen: Schüler können wegen Corona ab Montag einfach zu Hause bleiben

Für Fassungslosigkeit sorgt derweil die Entscheidung von Niedersachsens Kultusminister Grant-Hendrik Tonne: Ab Montag (14.12.2020) dürfen Schüler in Niedersachsen einfach zu Hause bleiben, und das ohne einen Antrag zu stellen. Schulleiter zeigen sich alles andere als begeistert und fordern indes bessere Regelungen an ihren Schulen. Tonne hingegen möchte mit der neuen Regelung dem Infektionsgeschehen entgegenwirken.

Corona in Niedersachsen: Verkauf von Alkohol zum direkten Verzehr nun verboten

Ab Samstag (12.12.2020) greift in Niedersachsen auch das Verbot zum Verkauf von Alkohol zum Verzehr draußen. Dies teilte die Staatskanzlei in Hannover am Freitagabend (11.12.2020) mit, so der NDR. Der Verkauf alkoholischer Getränke wie etwa Punsch oder Glühwein zum direkten Verzehr ist ist demnach verboten. Dies gilt sowohl für die Gastronomie, den Einzelhandel als auch für private Bereiche.

+ Kultusminister Grant-Hendrik Tonne hat ab Montag (14.12.2020) die Schulpflicht für Niedersachsen aufgehoben - Schüler können demnach ohne Antrag zu Hause bleiben. Dafür hagelte es heftige Kritik seitens der Schulen. (Symbolbild) © Britta Pedersen

Niedersachsen: Die aktuellen Corona-Zahlen vom Samstag (12.12.2020)

Das Land Niedersachsen hat die aktuellen Corona-Fallzahlen bekannt gegeben. Demnach steigt die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen auf 84.332, dies sind über 1.000 Neuinfektionen innerhalb von einem Tag. Zudem sind 30 weitere Menschen in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Im Vergleich zu Freitag (11.12.2020), gelten 1.143 weitere Personen als genesen.

Corona in Niedersachsen: Verband der Mittel- und Großbetriebe warnt vor erneutem Shutdown

Update vom Freitag, 11.12.2020, 15.00 Uhr: Viele Geschäfte trifft die anhaltende und sich stetig verschlimmernde Corona-Krise hart: Laut einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur warnt der Verband der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels Nord (VMG) nun vor den Folgen eines erneuten Shutdowns: „Eine erneute Schließung des stationären Einzelhandels so kurz vor oder zwischen den Festtagen würde uns den umsatzstärksten Teil des Jahres nehmen“, erklärt der VMG-Vorsitzende Volker Tschirch.

Die finanzielle Belastung wäre für den Handel demnach fatal und folgenschwer. Tschirch betont, dass bei den beschlossenen Maßnahmen, klar sein muss, dass der stationäre Einzelhandel auch in der zweiten Welle kein Treiber der Pandemie sei. Deshalb fordert der VMG neue Regeln zur Eindämmung der Pandemie.

Corona in Niedersachsen: Gesundheitsministerin Reimann wirbt für Impfungen

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann spricht sich deutlich für die Impfungen gegen das Coronavirus aus. „Impfen ist die wichtigste Präventionsmaßnahme, die wir haben“, sagte die SPD-Politikerin laut Angaben der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Wolfsburg. Es sei das entscheidende „Instrument“ in der Pandemie, das die Situation im ganzen Land wieder ändern könne.

+ Corona-Lage in Niedersachsen: Gesundheitsministerin Carola Reimann spricht sich für Impfungen gegen das Corona-Virus aus und blickt zuversichtlich nach vorn. © Julian Stratenschulte/dpa

Reimann besuchte am Freitag (11.1.2020) ein Impfzentrum in Wolfsburg und zeigte sich dabei äußerst zuversichtlich: Impfungen seien eine „Riesenchance“ für jeden Einzelnen und für die gesamte Gesellschaft und jeder solle seinen Beitrag leisten. Einen „limitierenden Faktor“ stelle für die Gesundheitsministerin noch die Verfügbarkeit des Impfstoffs dar. Allerdings gehe sie stark davon aus, dass bis Ende Dezember eine formale Zulassung für einen Impfstoff in Europa vorliegen wird.

Corona in Niedersachsen: Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle steigt

Das Land Niedersachsen hat die aktuellen Zahlen zum Corona-Infektionsgeschehen bekannt gegeben. Demnach wurden 1.537 neue Infektionen gemeldet, weshalb die Zahl der laborbestätigten Fallzahlen auf insgesamt 82.984 ansteigt. Auch die Zahl der Todesfälle erhöht sich weiter: Im Vergleich zum Vortag sind 29 weitere Personen mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. 1559 Menschen gelten wieder als genesen.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (11.12.2020) 82.984 (+1.537) Verstorbene Personen 1.386(+29) Geschätzte genesene Personen 65.633 (+1.559) 7-Tage-Inzidenz 87,8 Quelle: Land Niedersachsen

Corona in Niedersachsen: Erneuter Corona-Gipfel von Bund und Ländern steht bevor

Update vom Donnerstag, 10.12.2020, 14.12 Uhr: In den kommenden Tagen wird es einen erneuten Corona-Gipfel mit Bund und Ländern geben. Dabei soll über verschärfte Corona-Regelungen beraten werden. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bestätigte dies am Donnerstag, 10.12.2020, im Landtag in Hannover.

Bund und Länder treffen wahrscheinlich noch am Wochenende aufeinander. „Das, was wir jetzt machen über Weihnachten und Silvester und in das neue Jahr hinein, ist für mich ein ganz wichtiger Akt von vorbeugendem Brandschutz“, erklärt der SPD-Politiker.

Corona in Niedersachsen: Weil nimmt Lockerungen zurück

Gleichzeitig kündigte Weil im Landtag an, die möglichen Corona-Lockerungen zurückzunehmen. Die geltenden Kontaktbeschränkungen sollen nur direkt über Weihnachten vom 24. bis 26.12.2020 gelockert werden. In diesem Zeitraum dürfen sich dann zehn Personen treffen - Kinder unter 14 Jahren sind davon ausgeschlossen. Silvester dürfte also lediglich mit maximal fünf Personen gefeiert werden. Zudem soll es Eltern bereits in der kommenden Woche möglich sein, ihre Kinder vom Präsenzunterricht zu befreien.

Diese Entscheidung kommt überraschend, denn Niedersachsen schien einen Sonderweg zu fahren. Weil wirkte anfangs noch zuversichtlich und sah keine Notwendigkeit für verschärfte Corona-Regeln in Niedersachsen. Obwohl Bundesländer wie Bayern und Hessen bereits erste Maßnahmen ergriffen und eine Ausgangssperre verhängten.

Corona in Niedersachsen: Die aktuellen Fallzahlen

Unter den geltenden Corona-Regelungen leidet auch die Hotel- und Touristikbranche. Die Zahl der Touristen in Niedersachsen geht im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück. Im September wurden 1,2 Millionen Gäste gezählt. Das ist ein Fünftel weniger als im September 2019, wie aus den Daten des Statistischen Landesamts hervorgeht. Die Übernachtungen gingen um etwa elf Prozent auf 4,1 Millionen zurück. Lediglich die Nordseeküste verzeichnet ein Plus. Die Zahl der Gästeankünfte steigt um 4,7 Prozent, die der Übernachtungen um 7,8 Prozent.

Derweil veröffentlicht das Land Niedersachsen die aktuellen Corona-Fallzahlen. Mehr als 1.000 Neuinfektionen wurden binnen 24 Stunden vermeldet. Damit klettert die Zahl der Infektionen insgesamt auf 81.448. Zudem gibt es 19 weitere Todesfälle.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (10.12.2020) 81.448 (+1.467) Verstorbene Personen 1.357 (+19) Geschätzte genesene Personen 6.4074 (+1.400) 7-Tage-Inzidenz 85,7 Quelle: Land Niedersachsen

+ Gaststätten sollten sowieso bis mindestens 10. Januar 2021 auch in Niedersachsen geschlossen bleiben - doch Ministerpräsident Stephan Weil denkt wegen der immer noch hohen Fallzahlen über eine Rücknahme der Lockerungen über Weihnachten und Silvester nach. (Sy,mbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Corona in Niedersachsen: Zahl der Infizierten steigt

Update vom Mittwoch, 09.12.2020, 16.40 Uhr: Über 1000 Corona-Fälle mehr als am Vortag (08.12.2020): Das meldet das Landesgesundheitsamt Niedersachsen. Seit dem Beginn der Pandemie haben sich im Land Niedersachsen demnach 79.982 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Das sind im konkreten 1011 Menschen mehr als noch am Vortag.

Die Anzahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Corona-Virus steigt laut dem Landesgesundheitsamt um 42 Todesfälle im Vergleich zum Vortag an. Somit sind im Land Niedersachsen seit Beginn der Pandemie 1338 Menschen in Verbindung mit dem Corona-Virus gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz ist marginal gesunken und liegt jetzt bei 84,3.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (09.12.2020) 79.982 (+1011) Verstorbene Personen 1338 (+42) Geschätzte genesene Personen 62674 (+1278) 7-Tage-Inzidenz 84,3 Quelle: Land Niedersachsen

Corona in Niedersachsen: Aufruf zur freiwilligen Vorquarantäne

Die aktuelle Corona-Lage in Niedersachsen war am Mittwoch (09.12.2020) auch Thema im Landtag. Hier äußerte sich die Sozialministerin Dr. Carola Reimann in der aktuellen Stunde. Neben mahnender Worte stellte sie auch einige Lichtblicke heraus. Die Tests würden immer mehr und immer gezielter. Die Erfahrung im Umgang mit Erkrankten nehme zu und es gäbe wohl noch in diesem Jahr einen zugelassenen Impfstoff, so Dr. Carola Reimann.

Mit Blick auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage riet sie dazu in eine freiwillige Vor-Quarantäne zu treten. Während dieser soll 5 bis 10 Tage lange jegliches Infektionsrisiko vermieden werden. Die Ministerin bestätigte nochmals die aktuelle Strategie und merkte an das diese nach wie vor, wie folgt aussieht:

Kontakte sind weiterhin konsequent zu reduzieren.

sind weiterhin konsequent zu reduzieren. AHA – L: Abstand halten, Hygiene wahren, Alltagsmasken tragen, Lüftungs-Zyklen einhalten.

Abstand halten, Hygiene wahren, Alltagsmasken tragen, Lüftungs-Zyklen einhalten. Bei Erkältungssymptomen sollten Sie unbedingt zuhause bleiben.

sollten Sie unbedingt zuhause bleiben. Eine freiwillige Vor-Quarantäne vor der Begegnung mit besonders schutzbedürftigen Menschen wird empfohlen.

vor der Begegnung mit besonders schutzbedürftigen Menschen wird empfohlen. Sobald der Impfstoff verfügbar ist, sollte man sich impfen lassen.

Corona in Niedersachsen: Inzidenz steigt - Weil sieht keine Notwendigkeit für Verschärfung der Corona-Regeln



Update vom Dienstag, 08.12.2020, 10.45 Uhr: Über eine Verschärfung der aktuell geltenden Corona-Regeln wird derzeit bundesweit diskutiert. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht derzeit allerdings keinen Grund für ein vorgezogenes Bund-Länder-Gespräch.

Wie aus einem Bericht des NDR hervorgeht, sieht der Ministerpräsident von Niedersachsen derzeit auch keine Notwendigkeit für Verschärfungen der Regeln im Rahmen der Corona-Pandemie, wie sie beispielsweise in Bayern beschlossen wurden. Weil hingegen, will die Lage vor Weihnachten sondieren: „In den Tagen vor dem 20. Dezember 2020 werden wir die dann aktuelle Situation genau analysieren und entscheiden, ob wir die Regelungen in unserer Corona-Verordnung verändern müssen oder fortschreiben können“.

+ Stephan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen, sieht derzeit keine Notwendigkeit für ein vorgezogenes Bund-Länder-Gespräch oder die Verschärfung der Regeln im Rahmen der Corona-Pandemie. © Julian Stratenschulte/dpa

Corona in Niedersachsen: Weitere Todesfälle und steigende Inzidenz

Das Land Niedersachsen hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für Dienstag (08.12.2020) bekannt gegeben. Demnach gibt es 841 Neuinfektionen, im gesamten Bundesland Niedersachsen haben sich seit Beginn der Pandemie 78.972 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Auch die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus ist erneut gestiegen. Das Land Niedersachsen meldet am Dienstag (08.12.2020) 25 weitere Todesfälle. Die Inzidenz in Niedersachsen steigt ebenfalls und liegt aktuell bei 84,6.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (08.12.2020) 78.972 (+841) Verstorbene Personen 1296 (+25) Geschätzte genesene Personen 61.396 (+842) 7-Tage-Inzidenz 84,6 Quelle: Land Niedersachsen

Corona in Niedersachsen: Deutsche Bahn weitet Kontrollen aus

Update vom Montag, 07.12.2020, 13.52 Uhr: Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie weitet die Deutsche Bahn die Kontrollen auch in Niedersachsen aus. Demnach überprüfen hunderte Bundespolizisten und Sicherheitsmitarbeiter am Montag, 07.12.2020, schwerpunktmäßig die Einhaltung der Maskenpflicht in Zügen der Deutschen Bahn.

Dies hatte das Unternehmen letzte Woche bereits angekündigt. Die Kontrollen sollen den gesamten Dezember verstärkt durchgeführt werden. Auch im Nahverkehr werde demnach inzwischen verstärkt kontrolliert, aber auch vermehrt Reinigungsarbeiten durchgeführt.

So sollen in Osnabrück seit der vergangenen Woche spezielle Hygiene-Teams im Einsatz sein, die Busse im Drei-Schicht-System desinfizieren und reinigen. Dies solle nicht nur die tatsächliche Sauberkeit, sondern auch das gefühlte Sicherheitsgefühl der Fahrgäste erhöhen.

Corona in Niedersachsen: Zahl der Infizierten steigt

In Niedersachsen ist die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zu den Vortagen nicht signifikant gesunken. Um 558 Neuinfektionen stieg die Zahl der Infektionen auf insgesamt 78132. Sieben Todesopfer wurden am Montag gemeldet.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (07.12.2020) 78.132 (+558) Verstorbene Personen 1271 (+7) Geschätzte genesene Personen 60554 (+540) 7-Tage-Inzidenz 81,0

Da es in den vergangenen Tagen Übermittlungsprobleme im Landkreis Vechta gab, werden vier Neuinfektionen aus den letzten vier Tagen am Montag gezählt.

Corona in Niedersachsen: Funktioniert der Teil-Lockdown?

Erstmeldung vom Sonntag, 06.12.2020, 14.16 Uhr: Göttingen - Die Entwicklung ist erfreulich - in Niedersachsen scheint der Teil-Lockdown zu funktionieren. Die Fallzahlen steigen langsamer an. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich am Samstag (05.12.2020) in ihrem wöchentlichen Video-Podcast vorsichtig optimistisch geäußert: „Können das Virus Schritt für Schritt besiegen“, sagte die Bundeskanzlerin.

In Niedersachsen wurden bis zum Sonntag (06.12.2020) insgesamt 77.575 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus in Niedersachsen gemeldet. Das sind 874 Fälle mehr als noch am Vortag. Insgesamt wurden dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA) seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 1264 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet.

Als Genesen gelten in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 60.014 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das sind 1153 mehr als noch am Vortag und entspricht einem Anteil von 77,4 Prozent. Die 7-Tage-Inzidenz liegt landesweit aktuell bei 79,0.

Corona-Fallzahlen in Niedersachsen Nachgewiesene Corona-Infektionen (06.12.2020) 77.575 (+874) Verstorbene Personen 1264 (+6) Geschätzte genesene Personen 60014 (+1153) 7-Tage-Inzidenz 79,0 Quelle: Land Niedersachsen

Corona in Niedersachsen: 7-Tage-Inzidenz sinkt - aber nicht in allen Regionen

Am Sonntag (06.12.2020) lag der Inzidenzwert landesweit im Durchschnitt bei 79,0. Aber die Unterschiede sind regional sehr groß: So liegt die 7-Tage-Inzidenz in den Regionen Cloppenburg, Delmenhorst und Osnabrück zwischen 150 und 200. Im Kreis Lüchow-Dannenberg hingegen gab es mit 8,3 den aktuell niedrigsten Wert in Niedersachsen. In den südniedersächsischen Landkreisen Göttingen und Northeim liegt die Inzidenz aktuell bei 46,3 (Göttingen) und 26,5 (Northeim).

Corona in Niedersachsen: Plan für Ausstieg aus dem Lockdown

Die Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Niedersachsen ist aktuell erfreulich. Das Land plant deshalb bereits den Ausstieg aus dem Teil-Lockdown. Sinken die Zahlen weiter, dann will Niedersachsen wie nach dem ersten Lockdown im Frühjahr, die Maßnahmen wider beenden, berichtet am Sonntag (06.12.2020) die dpa.

„Sobald wir erkennen, dass das Infektionsgeschehen heruntergeht, wird der Stufenplan rückwärts zu beschreiten sein“, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef Bernd Althusmann (CDU) der Deutschen Presse-Agentur in Hannover: „Unser Ziel ist es, unter eine Inzidenz von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen landesweit zu kommen, am besten deutlich unter 35.“

Corona: Sinkt die Inzidenz weiter soll es zügige Lockerungen geben

Sollte dieses Ziel erreicht werden, solle zügig mit Lockerungen beispielsweise für die Gastronomie und Hotellerie begonnen werden. Althusmann sagte, in der ersten Lockerungsstufe könnten auch Zoos, Tier- und Freizeitparks, Kosmetiksalons und vielleicht Fitnessstudios wieder geöffnet werden. „Wenn uns das im Januar gelingt, dann werden wir Ostern eine deutliche Entspannung haben und die Betriebe können dann durchatmen“, sagte Althusmann. Es gehe um eine „kluge Perspektive für das Frühjahr 2021“. Auch für die Schulen gibt es in Niedersachsen bereits konkrete Pläne für den Unterricht im Jahr 2021.

Corona: Niedersachsen hat die Einrichtung von Impfzentren gestartet

Auch bei der Impfstrategie geht es in Niedersachsen voran. Die Landkreise und kreisfreien Städte haben laut der Deutschen Presse-Agentur mit dem Aufbau der Impfzentren begonnen. Bereits am Samstag (05.12.2020) startete man in einem leerstehenden Supermarkt in Wilhelmshaven mit der Errichtung einer Station.

Alle Kreise und kreisfreien Städte hatten bis vor ein paar Tagen Zeit, mögliche Standorte für Impfzentren an das Land zu melden. Die Abstimmung mit den einzelnen Kreisen laufe nun laut niedersächsischem Innenministerium „unter Hochdruck“. Infrage kommen beispielsweise neben leerstehenden Gewerbeimmobilien auch Stadthallen, Sporthallen und ehemalige Schulen. In Hannover sollen die Impfungen auf dem Messegelände stattfinden.

Da noch nicht absehbar ist, wann die Impfstoffe verfügbar sein werden, ist es noch unklar, ab wann die jeweiligen Impf-Stationen ihren Betrieb aufnehmen können. Jedoch sollen zunächst mobile Verteilungen der Impfstoffe erfolgen und anschließend können die Zentren mit ihrer Arbeit beginnen. (Diana Rissmann und Alina Schröder mit dpa)

