SUV kracht auf A2 in Porsche – mehrere Schwerverletzte und Vollsperrung

Auf der A2 in NRW kam es zu einem schweren Unfall (Symbolbild).

Auf der A2 in NRW krachte ein SUV in einen Porsche. Es wurden zwei Menschen schwer verletzt. Die Autobahn musste nach dem Unfall voll gesperrt werden.

A2/NRW – Am Sonntagabend ist es auf der A2 an der Anschlussstelle Gütersloh zu einem schweren Unfall gekommen. Die Situation wurde kritisch, nachdem ein 35-jähriger Porsche-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor und mehrmals in die Mittelleitplanke krachte. Ein nachfolgender SUV-Fahrer erkannte den Unfall vor ihm zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die ganze Geschichte lesen Sie bei den Kollegen von owl24.de*.

*Owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.