Coronavirus: Bereit für den Ernstfall – Bielefelder Klinikum baut Zeltstadt auf

Das Klinikum Bethel in Bielefeld (NRW) rüstet sich für das Coronavirus. Nun wurden an zwei Stellen Zeltstädte für den Ernstfall aufgebaut.

NRW – Gesunde Vorsicht oder Panikmache? Das Coronavirus (COVID-19) ist das große Thema der vergangenen Wochen. In NRW sind bislang bereits 86 Fälle von Infizierten bekannt, in ganz Deutschland sind es über 150. Nun bereiten sich auch die Krankenhäuser in NRW auf den Ausbruch der Krankheit vor. So hat eine Klinik in Bielefeld bereits zwei Zeltstädte für Corona-Patienten eingerichtet. Die ganze Geschichte lesen Sie bei den Kollegen von owl24.de*.

