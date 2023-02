Einbruch-Serie in NRW: Diebe klauen 346 Würstchen aus Imbisswagen

Bei gebratenen Würstchen (Archivfoto) läuft vielen das Wasser im Mund zusammen. Die Polizei sucht nach einem Seriendieb. © Daniel Fleig/imago

Ein Würstchen-Diebstahl beschäftigt die Polizei in Viersen (Nordrhein-Westfalen). Diesmal haben Unbekannte fast 350 Würstchen entwendet. Es war nicht das erste Mal.

Viersen – Einbrecher haben es offenbar seit Jahren auf einen Imbisswagen auf einem Parkplatz eines Baumarkts in Viersen (Nordrhein-Westfalen) abgesehen. Die Polizei steht offenbar vor einem Rätsel. Zwölfmal ist seit 2016 laut Polizei schon in den Imbisswagen eingebrochen worden. Sieben Taten allein im Jahr 2022.

NRW: 346 Würstchen aus Imbisswagen geklaut

Im jüngsten Fall brachen Unbekannte in die Kühlkammer ein und klauten insgesamt 346 Würstchen, berichtet die Polizei am Dienstag. „Die Würstchen waren in Paketen zu 30 beziehungsweise vier Stück verpackt“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Einbruch muss sich demnach in der Zeit vom Sonntag 20.15 Uhr bis Montagmorgen 8.40 Uhr ereignet haben.

Polizei in NRW sucht dringend Zeugen

Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Wer im Laufe des Wochenendes etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bitte melden. Auch wer irgendwo billige Würstchen angeboten bekommen hat, soll sich bei der Kreispolizeibehörde Viersen melden. (ml)