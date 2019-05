Jugendlicher (15) vermisst: Polizei warnte vor ansteckender Krankheit - Arzt widerspricht nun

Die Polizei Mettmann sucht mittlerweile mit Foto nach einem 15-Jährigen aus NRW. Einer Annahme der Polizei widerspricht nun ein Mediziner.

Update vom 25. Mai 2019: Der 15-jährige Foumgbe scheint nach wie vor vermisst werden. Dennoch muss die Polizei in ihrer Suchbeschreibung zurückrudern - traut man Dr. Rudolf Lange vom Gesundheitsamt. Der erklärte nun: „Es gibt aber keine Indikation, dass eine Tuberkulose-Erkrankung wirklich vorliegt.“ Bei den ihm verordneten Medikamenten, welche er jetzt in seiner Unterkunft zurückgelassen hat, handelt es sich lediglich um eine unter bestimmten Umständen zu empfehlende vorbeugende Behandlung. Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Betroffenen sind damit nicht erforderlich.

Jugendlicher (15) aus Velden vermisst: Verdacht einer ansteckenden Krankheit

Velbert - Der erst 15 Jahre alte Foumgbe Kourouma verschwand vor einigen Tagen aus einem Jugendwohnheim in Velbert, nun sucht die Polizei Mettmann mit einem Foto nach ihm. Der unbegleitete, minderjährige Flüchtling verließ die Einrichtung kommentarlos und mit nur wenig Gepäck. „Bei dem Vermissten besteht der Verdacht einer ansteckenden Tuberkuloseerkrankung, welche bei fehlender Medikation ausbrechen kann“, gibt die Polizei bekannt. Entsprechende Medikamente führt der 15-Jährige nicht mit sich. Deshalb besteht eine Ansteckungsgefahr für unbeteiligte Mitmenschen.

Velbert: 15-Jähriger vermisst: Verdacht einer ansteckenden Krankheit

Der 15-jährige kam Anfang des Jahres als unbegleiteter Flüchtling aus Guinea ins Rheinland, dann wurde er in der Jugendeinrichtung in Velbert aufgenommen. Mögliche Anlaufadressen in Deutschland sind nicht bekannt, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass sich der Gesuchte auch ins europäische Ausland begeben haben kann. Zusätzlich zu dem durch die Polizei veröffentlichten Foto wird der 15-Jährige wie folgt beschrieben:

männlich

dunkelhäutig

kurze, schwarze Haare

braune Augen

etwa 177 cm groß und schlanke Figur

Die Polizei erhofft sich nun Hinweise auf den Verbleib des vermissten Jungen und warnt ausdrücklich vor einer möglichen Ansteckungsgefahr.

Velbert: 15-Jähriger vermisst: Polizei sucht mit Foto

Sachdienliche Hinweise zum aktuellen Aufenthalt des Gesuchten nehmen die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jede andere Polizeidienststelle und auch der polizeiliche Notruf 110 jederzeit entgegen.

