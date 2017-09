Mehr als 20 Oktoberfest-Ordner mit Bauchschmerzen in Klinik – es gibt Verdacht

Mehr als 20 Oktoberfest-Ordner müssen sich wegen gesundheitlicher Probleme in einer Münchner Klinik behandeln lassen. Die Rettungssanitäter scheinen den Grund schnell zu erkennen.

München - Auf dem Oktoberfest haben mehr als 20 Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes Kötter über Bauschmerzen gejammert und die Sanitäter gerufen. Es war so schlimm, dass die Feuerwehr 21 Betroffene mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung in einem Großraum-Rettungswagen in Kliniken brachte. Die Mitarbeiter hatten vorher abseits der Theresienwiese ein Mittagessen von einem externen Caterer serviert bekommen.

So viele Kollegen auf einmal mit den gleichen Symptomen? Das machte die Sanitäter natürlich stutzig - deshalb wurden noch am Abend 80 weitere Mitarbeiter des Wiesn-Sicherheitsdienstes in drei Hotels untersucht. Laut Feuerwehr stellte man tatsächlich bei 17 weiteren Mitarbeitern Magen-Darm-Beschwerden fest. Lesen Sie die Details auf der Münchner Nachichtenseite tz.de*.

Stefanie Wegele