Mann benimmt sich auf der Wiesn unfassbar daneben - Die Strafe erhält er am nächsten Tag

Ekel-Alarm auf dem Oktoberfest: Gegenüber einer Bedienung hat sich ein Besucher unfassbar daneben benommen. Seine gerechte Strafe erhielt er am nächsten Tag.

München - Am Montag, 23. September, gegen 22.45 Uhr, meldete sich eine 25-jährige Oktoberfest-Bedienung auf der Wiesnwache, da sie von einem zunächst unbekannten Mann sexuell belästigt worden sei. Der Mann habe die 25-Jährige im Ober- und Unterkörperbereich unsittlich berührt und sie auf sexueller Grundlage beleidigt.

Die Bedienung gab die Information weiter, dass ein Besuch des Mannes am nächsten Tag ebenfalls sehr wahrscheinlich sei, wie die Polizei München berichtet. Daraufhin konnte am Dienstag, 24. September, ein 52-Jähriger in dem Festzelt als Tatverdächtiger identifiziert und festgenommen werden.

Gegen den 52-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen eines sexuellen Übergriffs sowie einer Beleidigung auf sexueller Grundlage erstattet.

