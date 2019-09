Verhängnisvolles Treffen im Zelt: Oktoberfest-Besuch endet für Touristin mit schlimmem Erlebnis

Mehrfach musste die Polizei auf dem Oktoberfest einschreiten, nachdem sich männliche Besucher abscheulich benommen hatten.

München - Gleich dreimal haben sich männliche Besucher auf dem Oktoberfest gehörig daneben benommen, wie die Polizei München in ihrem Pressebericht vom Dienstag mitteilt.

Fall 1: Am Montag, 23.09.2019, gegen 22.40 Uhr, wurde ein 27-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf dem Festgelände auf einen Mann aufmerksam, der eine Frau festhielt und möglicherweise sexuelle Handlungen gegen ihren Willen an ihr vollzog. Als der 27-Jährige auf die beiden zuging, flüchtete der Mann.

Oktoberfest 2019: Touristin lernt Mann kennen - Ausflug nimmt böses Ende

Bei der Geschädigten handelt es sich um eine 28-jährige Touristin aus Korea. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich die beiden kurz zuvor vor einem Zelt kennengelernt. Die genaueren Umstände werden durch das Kommissariat 15 ermittelt.

Fall 2: Am Dienstag, 24.09.2019, kurz nach Mitternacht, beobachteten zivile Polizeibeamte einen Mann, wie er im Biergarten eines Zeltes sich onanierend einer 25-Jährigen aus der Oberpfalz näherte. Der Mann wurde anschließend durch die Beamten vor Ort festgenommen.

Es handelte sich um einen 26-Jährigen aus dem Landkreis Eichstätt, welcher wegen sexueller Belästigung sowie exhibitionistischen Handlungen angezeigt wurde.

Schlimmer Vorfall auf dem Oktoberfest: 32-Jähriger vergreift sich an betrunkener Frau

Fall 3: Am Montag, 24.09.2019, gegen 00.10 Uhr, konnten Zivilbeamte einen 32-jährigen Bulgaren beobachten, wie er sich einer offensichtlich betrunkenen 29-jährigen Münchnerin näherte, welcher auf einer Wiese saß. Während sich die Beamten näherten, griff der 32-Jährige der Frau an die Brust und unter den Rock.

Die Beamten konnten sofort einschreiten und weitere Handlungen unterbinden. Da der 32-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde er dem Haftrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt und wegen sexuellem Übergriff angezeigt.

mm/tz

Schrecksekunde auf dem Oktoberfest: Am Sonntag ist ein zweijähriges Kind aus einem fahrenden Karussell gestürzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Auf dem Oktoberfest wurde ein 18-Jähriger aus München rassistisch beleidigt und geschlagen. Der Streit mit zwei 21-Jährigen eskalierte daraufhin (tz.de*). Einen schönen Einsatz hatte die Bundespolizei am Dienstagmorgen. Die Ehrlichkeit einer jungen Frau rettete einem Oktoberfest-Kellner die Wiesn (tz.de*).

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.