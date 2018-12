Extreme Explosion-Gefahr: Biogasanlage in Flammen - 230 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Zeit

Eine Biogasanlage geriet In Friesoythe bei Oldenburg in Brand. Es war ein höchst gefährlicher Einsatz für die Feuerwehr, da extreme Explosions-Gefahr bestand. Ein Kampf gegen die Zeit.

Oldenburg / Friesoythe - Wie nordbuzz.de* berichtet, geriet am Sonntag, 9. Dezember, gegen 1 Uhr eine Biogasanlage in Friesoythe bei Oldenburg in Brand. Der Bereitschafts-Mitarbeiter erhielt einen Alarm und begab sich daraufhin zu der nachts unbesetzten Biogasanlage. Vor Ort stellte er fest, dass es zu einem Feuer im Trafohäuschen gekommen war, das sich schnell ausbreitete.

Extreme Explosion-Gefahr in Friesoythe: Biogasanlage bei Oldenburg steht in Flammen

+ Das Feuer Breitete sich rasend schnell aus © Nonstopnews Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte hatte sich das Feuer durch die Decke des Trafo-Häuschens auf das angrenzende Maschinenhaus ausgebreitet, das in kürzester Zeit in Vollbrand stand. Schnell griffen die Flammen auch auf die angrenzende Lagerhalle über, in der Gärreste für die Biogasanlage lagerten.

Extreme Explosion-Gefahr in Friesoythe: Biogasanlage bei Oldenburg steht in Flammen - Bedrohliche Lage

+ Über 230 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen © Nonstopnews Es war ein extrem gefährlicher Einsatz für die über 230 Einsatzkräfte. Die Flammen drohten auf die Fermeter der Biogasanlage überzugreifen, in denen sich hochexplosives Gas befand. Doch damit nicht genug: Die für die Löscharbeiten benötigte Wasserversorgung gestaltete sich als sehr problematisch und es gab es immer wieder kleinere Explosionen in den Gebäuden.

Extreme Explosion-Gefahr in Friesoythe: Biogasanlage bei Oldenburg steht in Flammen - Häuser werden evakuiert

+ Auch ein Lösch-Roboter kam zum Einsatz © Nonstopnews Aufgrund der bedrohlichen Situation entschied man sich, das Feuer aus sicherer Entfernung zu bekämpfen und zusätzlich einen ferngesteuerten Lösch-Roboter zum Einsatz zu bringen. Laut Nonstopnews evakuierte währenddessen die Polizei drei Wohnhäuser in der Nähe und forderte die Bevölkerung zum Schließen von Fenstern und Türen auf.

Extreme Explosion-Gefahr in Friesoythe: Biogasanlage bei Oldenburg steht in Flammen - Sieg über Feuer

Zum Glück spielte der Wind den Einsatzkräften in die Karten und trieb die Flammen von der Biogasanlage weg. Nach einigen Stunden und einem massiven Lösch-Angriff konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. So schafften es die Einsatzkräfte die mit Gas gefüllten Fermenter-Tanks vor dem Feuer zu schützen.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

