Stromausfall beim Abendessen - Vater macht erschreckende Entdeckung im Obergeschoss

Oldenburg/Niedersachsen - Wie nordbuzz.de* berichtet, saß eine vierköpfige Familie am Mittwoch, 9. Januar, gegen 19 Uhr gerade gemeinsam beim Abendessen, als plötzlich der Strom ausfiel. Daraufhin machte sich der Vater auf den Weg ins Obergeschoss, um der Sache auf den Grund zu gehen. Was er dort sah, war unfassbar.

+ Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Obergeschoss nicht mehr zu retten © Nonstopnews

Was der Familienvater erblickte, war erschreckend: Das Obergeschoss des Hauses in Oldenburg stand lichterloh in Flammen. Nach Angaben von Nonstopnews war es zu diesem Zeitpunkt für eigene Löschversuche bereits zu spät. Die Eltern und die vier und 16 Jahre alten Kinder konnten sich nur noch ins Freie retten und die Feuerwehr alarmieren.