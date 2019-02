Kind auf Trettraktor bei Unfall schwer verletzt - Transporter erfasst kleinen Jungen

Ein siebenjährige Junge rollte in Rastede bei Oldenburg mit seinem Trettraktor auf die Straße und wurde von einem Transporter erfasst.

Ein Transporter hat ein Kind auf einem Trettraktor erfasst. Bei dem Unfall in Rastede bei Oldenburg hat der kleine Junge eine Kopfverletzung erlitten.

Schwerer Unfall in Rastede bei Oldenburg

Ein Kind auf einem Trettraktor wurde von einem Transporter erfasst

Der siebenjährige Junge erlitt bei dem Unfall Kopfverletzungen

Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht

Rastede - In Rastede bei Oldenburg ist es am Montagnachmittag, 18. Februar, gegen 16 Uhr zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Siebenjähriger rollte dabei mit seinem Trettraktor von einem Grundstück auf die Straße und wurde von einem Transporter erfasst. Der Junge erlitt Kopfverletzungen, die Fahrerin einen Schock, wie nordbuzz.de* berichtet. Auch an einem Bahnübergang im Landkreis Cloppenburg hat sich ein schwerer Unfall bei einem Zugunglück ereignet.

Erst kürzlich befanden sich Kinder in Gefahr, als ihre Mutter bei einem Feuer keinen anderen Ausweg wusste, als sie aus dem Fenster zu werfen, wie nordbuzz.de berichtet.

Rastede bei Oldenburg: Junge rollt mit Trettraktor auf Straße und erleidet Kopfverletzungen bei Unfall

+ Das verletzte Kind wurde versorgt und nach Oldenburg in ein Krankenhaus gebracht. © Nonstopnews

Nach Polizeiangaben kam es im Hirschtorweg in Rastede bei Oldenburg zum Zusammenstoß eines sieben Jahre alten Jungen mit einem Transporter. Gegen 16 Uhr rollte das Kind mit seinem Trettraktor von einer Hofeinfahrt auf die Straße. Dann kam es zum Unfall: Eine herannahende 43-jährige Fahrerin aus Rastede erfasste den Jungen trotz sofortiger Bremsung frontal.

Mehr aus der Region Oldenburg: Furchtbarer Unfall mit VW Caddy - Polizei macht schlimmen Fund im Auto

Oldenburg: Siebenjähriger mit Kopfverletzungen nach Unfall ins Krankenhaus

Der Siebenjährige erlitt Kopfverletzungen und wurde von der Besatzung eines alarmierten Rettungswagens versorgt. Zur Untersuchung und weiteren Behandlung wurde er nach Oldenburg in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin erlitt einen Schock. Unfallermittlungen wurden eingeleitet.

+ Die Fahrerin des Transporters erlitt einen Schock. © Nonstopnews

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.