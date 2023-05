Verkaufsoffener Sonntag in NRW: In welchen Städten am 14. Mai die Geschäfte öffnen

Von: Simon Stock

Muttertagsgeschenk vergessen? Nicht nicht schlimm, denn am 14. Mai 2023 gibt es in vielen Städten in NRW einen verkaufsoffenen Sonntag. Der Überblick.

Hamm - Mutter ist die Beste. Dumm nur, wenn man am Muttertag mit leeren Händen vor der Tür steht. Doch vergessliche Menschen haben Glück: In vielen Städten von Nordrhein-Westfalen ist am 14. Mai 2023 ein verkaufsoffener Sonntag. Wo genau, fasst wa.de zusammen.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW: Geschäfte öffnen am 14. Mai 2023 in etlichen Städten

Es gibt kaum eine Region in NRW, in der es am 14.05.2023 keinen verkaufsoffenen Sonntag gibt. Viele von ihnen sind wie immer mit Events verbunden. Die meisten Besucher sind am Sonntag in der Ruhrgebietsmetropole Essen zu erwarten. Im Mittelpunkt des dreitägigen Stadtfestes „Original Essen“ in der City ist die „Original Essen-Meile“. Auf der gibt es von Freitag bis Sonntag viele Stände, ein großes Mitmachprogramm, Live-Musik auf mehreren Bühnen und Gelegenheit zum Shopping - auch am Sonntag.

Etwas beschaulicher, aber nicht weniger reizvoll, verspricht der Sonntag in Hiltrup zu werden. In dem südlichen Stadtteil von Münster findet das Frühlingsfest statt. Mit vielen Ständen, diversen Köstlichkeiten und zahlreichen Showacts wird dort gefeiert. Ein verkaufsoffener Sonntag rundet das Fest ab die Läden öffnen, abseits der gewohnten Öffnungszeiten, von 13 bis 18 Uhr in der Marktallee ihre Türen. Es ist nur einer von mehreren verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr 2023 in Münster.

Unweit von Münster geht es am 14. Mai zu wie in den Niederlanden. In Lengerich findet der Hollandmarkt statt – und zwar nicht irgendeiner, sondern der größte dieser Art in Deutschland. So schreiben es zumindest die Veranstalter. In mehr als 30 Ständen gibt es Poffertjes, Käse, Blumen, Blumenzwiebeln und vieles mehr. Auch die Geschäfte im Zentrum haben am Sonntag geöffnet.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW: In diesen Städten öffnen am 14. Mai die Geschäfte

Unser Überblick zeigt, in welchen Städten von NRW am Sonntag, 14. Mai 2023, die Geschäfte öffnen*. In der Regel ist Shopping in der Zeit von 13 bis 18 Uhr möglich.

Aachen , Brand (Brander Weinfest)

, Brand (Brander Weinfest) Datteln (Dattelner Mai)

(Dattelner Mai) Essen , Innenstadt (Essen Original)

, Innenstadt (Essen Original) Frechen (Töpfermarkt)

(Töpfermarkt) Herten (Blumen- und Gartenmarkt)

(Blumen- und Gartenmarkt) Kalkar (Stadtfest)

(Stadtfest) Lengerich (Hollandmarkt)

(Hollandmarkt) Marsberg (Diemelmarkt mit Streetfood-Festival)

(Diemelmarkt mit Streetfood-Festival) Meinerzhagen (Frühlingsfest)

(Frühlingsfest) Much (Mucher Frühling)

(Mucher Frühling) Münster , Hiltrup (Hiltruper Frühlingsfest)

, Hiltrup (Hiltruper Frühlingsfest) Olfen (Olfener Frühlling)

(Olfener Frühlling) Radevormwald (Stadtfest)

(Stadtfest) Schermbeck („Bankgeflüster“ und „Schermbeck karibisch“)

(„Bankgeflüster“ und „Schermbeck karibisch“) Telgte , Innenstadt (Frühlingsfest „Komm auf die Wiese, Luise“)

, Innenstadt (Frühlingsfest „Komm auf die Wiese, Luise“) Troisdorf (Familienfest)

(Familienfest) Xanten, Innenstadt (Wein- und Musikfest)

*ohne Gewähr und Garantie auf Vollständigkeit. Prüfen Sie lieber vorher, ob es wirklich einen verkaufsoffenen Sonntag gibt, bevor Sie sich auf den Weg machen. Außerdem können Termine zu den Events zwischenzeitlich geändert, verlegt oder abgesagt worden sein. Für verbindliche Informationen kann es im Einzelfall sinnvoll sein, den Veranstalter zu kontaktieren.

