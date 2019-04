Horror-Unfall! Müllwagen überrollt Frau auf Straße - Fahrer erleidet Schock

Der Fahrer eines Müllwagens bei Osnabrück machte am Mittwoch einen fatalen Fehler.

Eine Frau wurde in Bad Rothenfelde bei Osnabrück von einem Müllwagen überrollt. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall in Niedersachsen einen Schock.

Am Mittwoch kam es zu einem schlimmen Unfall in Bad Rothenfelde bei Osnabrück

Ein Müllwagen, der in eine Straße abbiegen wollte, übersah eine Frau und erfasste sie

Die 77-Jährige starb am selben Tag

Der Fahrer des Müllwagens erlitt einen Schock

Bad Rothenfelde - Ein tragischer Unfall ereignete sich am Mittwoch (27. März) in Bad Rothenfelde bei Osnabrück. Eine Seniorin wurde von einem Müllwagen überfahren und kam dabei ums Leben, wie nordbuzz.de* berichtet.

Tragischer Unfall in Bad Rothenfelde bei Osnabrück: Müllwagen überrollt Seniorin

Gegen 8.45 Uhr am Mittwochmorgen bog ein Müllwagen aus einem Kreisverkehr nach rechts in die Ulmenallee in Bad Rothenfelde bei Osnabrück ab. Dabei übersah der 39-jährige Fahrer Fahrzeugs eine 77-jährige Dame, die zum selben Zeitpunkt die Straße überqueren wollte und erfasste sie.

Mehr Unfall-News: Dramatischer Unfall hinterlässt Trümmerfeld: SUV überschlägt sich - "Sehr belastender Einsatz"

Osnabrück: Müllwagen übersieht Frau bei Bad Rothenfelde - 77-Jähriger stirbt einige Stunden später

Die schwer verletzte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo sie allerdings einige Stunden später ihren Verletzungen erlag. Der Fahrer des Müllwagens erlitt einen Schock und musste von einer Notfallseelsorgerin betreut werden.

Die Ermittlungen der Polizei Osnabrück dauern an.

Am Freitag kam es in Hannover zu einem schweren Unfall, bei dem ein Schulbus mit 50 Kindern involviert wurde, wie nordbuzz.de* berichtet. In Bremen schwebt ein Fahrradfahrer in Lebensgefahr, nachdem er von einer Straßenbahn erfasst wurde, wie nordbuzz.de* berichtet.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

fm