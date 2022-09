Balkon mit fünf Menschen bricht ein und begräbt sie unter sich - Ursache noch unklar

Von: Kathrin Reikowski

Fürstenau (Osnabrück): Ein Balkon im niedersächsischen Fürstenau reißt am Sonntag fünf Menschen in die Tiefe. © Nord-West-Media TV/NWM-TV/dpa

Fünf zum Teil Schwerstverletzte in Niedersachsen: Ein Balkon zerbricht und begräbt fünf Menschen unter sich. Die Ursache ist noch unklar.

Fürstenau (Niedersachsen) - Tragischer Unfall in Niedersachsen: Am Sonntag brach ein Balkon in Fürstenau bei Osnabrück ein: Dabei stürzten fünf Menschen in die Tiefe. Sie seien zum Teil schwerst verletzt.

Warum der Balkon unter ihren Füßen zerbrach, ist laut Polizei noch unklar. „Mehrere Personen wurden zum Teil schwerst verletzt“, teilte die Polizeidirektion Osnabrück am frühen Sonntagabend lediglich mit.

Feuerwehr und Polizei bergen von Trümmerteilen getroffene und verschüttete Menschen

Zu dem genaueren Hergang ist bisher demnach nur bekannt, dass es sich bei dem betroffenen Haus um ein Einfamilienhaus gehandelt habe. Polizei und Feuerwehr waren Bildern vom Unfallort mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Verletzten mussten offenbar geborgen worden: Die Menschen seien von Trümmerteilen getroffen oder verschüttet worden. (dpa/kat)