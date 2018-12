Rätselhafter Vorfall in Restaurant: Betrunkener schläft auf Toilette neben brennendem Klopapier

Unbekannte haben in einer Restaurant-Toilette in Osnabrück Klopapier in Brand gesetzt, während nebenan ein Betrunkener schlief.

Zu einem rätselhaften Vorfall kam es am frühen Sonntagmorgen. Unbekannte setzten in einer Restaurant-Toilette Klopapier in Brand, während nebenan ein Betrunkener schlief.

Osnabrück - Zu einem rätselhaften Vorfall ist es am frühen Sonntagmorgen in Osnabrück gekommen. Unbekannte setzten auf der Herrentoilette Klopapier in Brand und schlossen die Kabine von außen ab. Gäste bemerkten das Feuer, das von Angestellten gelöscht werden konnte. In der Nachbarkabine schlief ein Betrunkener, der von all der Aufregung offenbar nichts mitbekam, wie nordbuzz.de* berichtet.

Osnabrück: Betrunkener schläft auf Restaurant-Toilette - nebenan brennt Klopapier

Auf der Herrentoilette eines Schnellrestaurants an der Pagenstecherstraße in Osnabrück setzte ein nach Polizeiangaben bislang unbekannter Täter zwischen 6.10 Uhr und 6.30 Uhr am Sonntagmorgen eine Papier-Toilettenrolle in Brand. Danach verschloss er die Kabine von außen und flüchtete unerkannt. Restaurant-Gäste bemerkten den Rauch und alarmierten Angestellte. Diese löschten umgehend das Feuer.

Osnabrück: Betrunkener verschläft Löschaktion auf Restaurant-Toilette und verschwindet

In der benachbarten Kabine befand sich zu der Zeit ein stark alkoholisierter Mann, der eingeschlafen war und weder das Feuer noch die Aufregung mitbekam. Er wurde durch das Personal geweckt und verließ umgehend das Schnellrestaurant. Seine Personalien sind nicht bekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann gesundheitlichen Schaden nahm. Der Mann und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Osnabrück unter 0541 - 327 2215 zu melden.

