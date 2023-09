Ostsee-Geheimtipp: „Karibik“ direkt neben „Schweden“ – „So schönen deutschen Strand noch nie gesehen“

Von: Armin T. Linder

Die lange Küste der Ostsee hält überlaufene Plätze bereit, aber auch echte Naturperlen. An einem Geheimtipp liegt die „Karibik“ direkt neben „Schweden“.

Prerow – „‚Mutiert zum deutschen Mallorca‘: Ostsee-Urlauber toben“, hatte Kreiszeitung.de unlängst getitelt. Tatsächlich gibt es Plätze an der Ostsee, an denen von ruhigem Idyll nicht mehr viel übrig ist. Doch auch der komplette Kontrast existiert noch, etwa auf Fischland-Darß-Zingst zwischen Rostock und Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern. Die Halbinsel hält neben malerischen, jedoch teils rege bevölkerten Örtchen und Sanddorn-Produkten in allen Variationen auch Flecken mit scheinbar endloser Weite bereit.

Ostsee-Geheimtipp auf Fischland-Darß-Zingst: Darßwald bei Prerow (Mecklenburg-Vorpommern) mit Leuchtturm und Weststrand

„Geheimtipps“ ist natürlich relativ zu sehen, Ferienregionen in der Ostsee sind keine einsamen Inseln im Pazifik. Aber einen Hauch von einsamer Karibik kann man tatsächlich auch dort schnuppern – und sich nur wenige Kilometer entfernt ein wenig fühlen wie in einem schwedischen Naturschutzgebiet. Beides gibt es im und am Darßwald, einem riesigen (die Angaben schwanken wohl je nach Messung zwischen 4.700 und 5.800 Hektar) Gebiet in der Nähe der Gemeinde Prerow, das im Westen vom sogenannten Weststrand abgeschlossen wird.

Ostsee-Geheimtipp: Weststrand bei Prerow auf Fischland-Darß-Zingst gilt als karibisch

Jener Weststrand gilt als absoluter Hotspot für Naturliebhaber. Er ist unglaubliche 14 Kilometer lang. Selbst wenn er bekannter wird, sorgt alleine schon die schiere Größe dafür, dass er relativ menschenleer wirkt. „Copacabana, Miami Beach, Prerow“ ist auf der offiziellen Seite des Kur- und Tourismusbetriebs Prerow über diesen zu lesen. „Wald direkt am Strand: Hier genießen Sie noch Ruhe am Meer“, titelt t-online. Auch der Karibik-Vergleich fällt öfter. „Wer von karibischen Stränden träumt, findet sie hier, fast vor der Haustür“, verspricht mopo.de.

Endlose Weiten mit Karibik-Flair: der Weststrand. © Rico Ködder/Zoonar/Imago

„Solch wunderschönen Strand habe ich noch nie gesehen in Deutschland“

Auch die Urlauber kommen beim Weststrand ins Schwärmen. „HAMMER. Solch wunderschönen Strand habe ich noch nie gesehen in Deutschland. Wie in der Karibik. Leider ist nur das Wasser 10 Grad kälter. Aber, EGAAAAL. Wir kommen wieder“, schreibt ein Google-Nutzer. „Wir waren sonntags bei schönem Wetter dort und trotzdem war der Strand keineswegs überlaufen. Es ist nicht nur optisch wunderschön, sondern auch so ruhig, wie man nur selten einen Strand erlebt“ ein weiterer.

Touristenmagnet: Am Leuchtturm Darßer Ort geht es deutlich bevölkerter zu als in der restlichen Gegend. © Hartelpress/Imago

Darßwald bei Prerow: Viele Optionen für längere und kürzere Touren

Neben dem Traumstrand gibt es in dem riesigen Darßwald-Gebiet noch weitere Sehenswürdigkeiten. Da wäre der beeindruckende Leuchtturm (Eintritt für Erwachsene: sechs Euro), der neben Ausstellungen auch ein Café beherbergt und damit größere Besuchermengen anzieht als ein anderes Highlight: Ein Bohlenweg führt durch die Dünen und deren grenzenlose Weite. So nah können Karibik und Schweden beieinander liegen.

Traumhaft: der Bohlenweg durch die Dünenlandschaft. © Sigillaria / Imago

Tour-Option 1: Wald, Leuchtturm, Strand, Dünen

Bus- oder Auto-Anreise zum nordwestlichen Ortsrand von Prerow (die großen Parkplätze sind kostenpflichtig). Der Beschilderung via „Leuchtturmweg“ zum Leuchtturm folgen. Danach den Weststrand entlang Richtung Norden gehen bis zur „Betreten verboten“-Absperrung. Von dort führt nach rechts ein Pfad in die Dünen, der zum Bohlenweg wird. Dem „Rundwanderweg Darßer Ort“ auf den Holzbohlen durch die Dünen folgen. Danach immer Richtung Osten zurück nach Prerow. Abstecher zum Nordstrand möglich. Einkehr-/Snackmöglichkeiten gegen Ende der Tour am Campingplatz oder auch in Prerow. Distanz insgesamt ca. 13 km.

Hier geht‘s am Strand nicht weiter, wohl aber rechts ab zu einem traumhaften Bohlenweg über die Dünen. © privat

Tour-Option 2: Wilder Weststrand

Bus- oder Auto-Anreise zum Parkplatz „Drei Eichen“ (kostenpflichtig). Einem Weg nach Wahl Richtung Norden folgen, Beschilderung Richtung Großer Stern. Beim Großen Stern nach Norden, links auf den Müllerweg Richtung Strand abbiegen. Achtung: Dort kann es sehr mückenreich sein, entsprechender Insektenschutz ist Pflicht. Dem Müllerweg bis zum Meer folgen, am wilden Weststrand entlang zurück. Wen das Gehen im Sand zu sehr anstrengt, kann ab Esper Ort auch auf einen ausgebauten Weg oberhalb des Strands ausweichen. Distanz insgesamt ca. 10 km.

Gut ausgeschildert: der Weg über den Müllerweg zum Weststrand. Aber Achtung: Es kann im Darßwald sehr insektenreich sein. © privat

In den 4.700 Hektar im Darßwald gibt es auch noch zahlreiche andere Wander- und Spazier-Optionen von kurz bis extralang, die jeder nach Bedarf planen kann. Es gibt dort viel zu sehen. Nur eines – außer an vereinzelten Hotspots wie dem Leuchtturm – nicht: große Menschenmassen. Ein anderer Urlauber war wenig begeistert von der Nordsee – und gab 1 von 5 Google-Bewertungen. (lin)