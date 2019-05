Paar will schöne Aussicht genießen - plötzlich rollt Auto selbstständig auf Mann zu 

Ein 77-Jähriger und seine Beifahrerin wollten nur für ein paar Minuten aussteigen und die Aussicht genießen - als sich ihr Auto plötzlich in Bewegung setzt und der Mann unter die Reifen gerät.

Attendorn - Ein 77 Jahre alter Mann ist im Sauerland vom eigenen Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wollte laut Polizei mit seiner 90-jährigen Beifahrerin am Samstag die Aussicht genießen und stieg an einem Verbindungsweg der Bundesstraße 55 aus seinem Wagen. Weil sich das ungesicherte Auto mit der Beifahrerin in Bewegung setzte, versuchte der Mann es zu stoppen und geriet dabei unter die Reifen.

Die Feuerwehr befreite den 77-Jährigen, der lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Die Frau erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Verbindungsweg wurde zeitweise komplett gesperrt.

dpa