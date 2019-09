Feueralarm in Einkaufcenter – Gebäude komplett evakuiert

Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehr Paderborn musste am Dienstagmorgen einen Brand in einem Einkaufszentrum löschen.

In der Libori-Galerie sprang am Dienstagmorgen plötzlich die Brandmeldeanlage an. Schnell wurde das Einkaufszentrum im westfälischen Paderborn geräumt. Dichter Rauch drang aus der Parkgarage des Gebäudes.