Pfarrer in Berlin getötet - Verdächtiger gefasst

In Berlin ist ein Pfarrer aus Kongo-Brazzaville tot aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann getötet wurde. Ein Verdächtiger wird am Freitag gefasst.

Berlin - Bei einem Streit im Büro der französischsprachigen katholischen Gemeinde in Berlin ist ein Pfarrer aus Kongo-Brazzaville getötet worden. Der mutmaßliche Täter wurde am Freitag festgenommen. Warum es am späten Donnerstag im Ortsteil Charlottenburg zu dem Streit kam, stand laut Polizei noch nicht endgültig fest. Am Sonntag (11.00 Uhr) soll in einem Gottesdienst an den getöteten 54-Jährigen erinnert werden. Das Erzbistum Berlin teilte mit: „Wir trauern um den Pfarrer der Gemeinde.“

Die Polizei war gegen 23.00 Uhr alarmiert worden, weil Zeugen den lauten Streit in französischer Sprache zwischen zwei Männern gehört hatten. Als die Polizei eintraf, fand sie eine männliche Leiche. „Die Auffindesituation deutete auf ein Tötungsdelikt hin“, teilte die Polizei mit. Eine Obduktion habe diesen Verdacht bestätigt.

Verdächtiger auf Dachboden gefasst

Der Verdächtige wurde am Freitag gegen 12.00 Uhr auf dem Dachboden eines Wohnhauses im Bezirk Reinickendorf gefasst. Über die Identität des mutmaßlichen Täters wurde zunächst nichts mitgeteilt.

Die Gemeinde „Paroisse Catholique Francophone“ gibt es nach eigenen Angaben seit 1945. In Berlin leben demnach etwa 10.000 Franzosen und einige Tausend französischsprachige Ausländer aus der ganzen Welt.

