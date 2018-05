Was wird an Pfingsten gefeiert? Was sind die Bräuche? Alle Infos über das christliche Fest

An Weihnachten feiern Christen die Geburt Jesu Christi, an Ostern seine Auferstehung. Aber was wird an Pfingsten gefeiert? Und wann ist Pfingsten 2018 überhaupt? Alle Infos über die Feiertage im Mai.

München - Pfingsten, das sind doch die freien Tage zwischen Oster- und Sommerferien. Aber warum sind an Pfingsten eigentlich Ferien und Feiertage? Ist das wichtig? Was ist Pfingsten, und warum feiern wir dieses Ereignis in Deutschland? Hier finden Sie die wichtigsten Antworten zum drittwichtigsten christlichen Feiertag im Kirchenjahr.

Wann ist eigentlich Pfingsten 2018?

am 10. Mai 2018 ist Christi Himmelfahrt

am 19. Mai 2018 ist Pfingstsamstag

am 20. Mai 2018 ist Pfingstsonntag

am 21. Mai 2018 ist Pfingstmontag

am 31. Mai 2018 ist Fronleichnam

Weihnachten wird immer am 24. Dezember gefeiert. Ostern und Pfingsten fallen aber jedes Jahr auf einen anderen Termin. Der Ostersonntag wird genau 46 Tage nach Aschermittwoch gefeiert, dazwischen liegt die Fastenzeit. Warum 46 Tage, die Fastenzeit dauert doch nur 40 Tage? Ganz einfach: Die Sonntage sind vom Fasten ausgenommen, deshalb insgesamt 46 Tage.

Pfingsten wird wiederum abhängig vom Ostersonntag gefeiert: Genau 49 Tage danach, also am 50. Tag des Osterfestes. Daher auch der Name ‚Pfingsten‘, der aus dem Altgriechischen kommt und ‚fünfzigster Tag“ bedeutet.

Der Pfingstsonntag wird immer im Zeitraum zwischen dem 10. Mai und dem 13. Juni gefeiert. Am seltensten wird das Fest am 12. Mai gefeiert. Bis jetzt fiel Pfingsten nur zweimal auf diesen Termin, im Jahre 1799 und 1940. Pfingstsonntag und Pfingstmontag sind gesetzliche Feiertage in Deutschland und auch Schüler freuen sich über ihre Schulferien.

Lesen Sie auch: An welchen Feiertagen Tanzverbot in Bayern gilt.

Warum feiern Christen Pfingsten?

Pfingsten ist wie Weihnachten oder Ostern ein sogenanntes „Hochfest“. An Weihnachten wird der Geburtstag von Jesus Christus gefeiert und an Ostern die Auferstehung Jesu. Doch was genau wird an Pfingsten gefeiert?

An Pfingsten gedenken Christen an das Kommen des Heiligen Geistes - das Fest markiert außerdem das Ende der Osterzeit. Da der Heilige Geist im christlichen Glauben das Symbol der Taube trägt, wird diese auch oft mit dem Pfingstfest in Verbindung gebracht.

Pfingsten gilt auch als der „Geburtstag“ der Kirche und in der Bibel wird die Geschichte vom „Pfingstwunder“ erzählt.

Auch interessant: 40 Tage Fastenzeit: Darauf kommt es beim Fasten an*

Christi Himmelfahrt 2018: Was wird gefeiert?

Christi Himmelfahrt bedeutet auf Latein etwa „Der Aufstieg des Herrn“ und fällt 2018 auf den 10. Mai. Christi Himmelfahrt wird am 40. Tag nach dem Ostersonntag* gefeiert. Christen feiern die Rückkehr von Jesus Christus zu seinem Vater im Himmel. Christi Himmelfahrt ist in ganz Deutschland ein gesetzlicher Feiertag und fällt immer auf einen Donnerstag. Der Freitag danach eignet sich damit perfekt für eine Auszeit, wie auch alle anderen Brückentage im Jahr 2018.

Fronleichnam 2018: Was wird gefeiert?

Fronleichnam fällt 2018 auf den 31. Mai. Christen feiern Gottesdienste unter freiem Himmel mit prachtvollen Prozessionen. Wie Christi Himmelfahrt fällt Fronleichnam immer auf einen Donnerstag, genau auf den zweiten Donnerstag nach dem Pfingstfest. Übersetzt wird Fronleichnam mit „Leib des Herrn“. Im Gegensatz zu Christi Himmelfahrt ist Fronleichnam nicht in allen Bundesländern ein Feiertag.

Pfingsten 2018: Was ist das Pfingstwunder?

Genau 50 Tage nach Ostern versammelten sich die Anhänger von Jesus in Jerusalem. Beim gemeinsamen Gebet erschien ihnen der Heilige Geist in Form einer Taube. Plötzlich konnten alle Jünger alle Sprachen sprechen und jedem Menschen von Jesus Christus erzählen.

In der Apostelgeschichte des Lukas heißt es:

„Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.“ (Quelle: Deutsche Bibelgesellschaft)

Brauchtum: Wie wird Pfingsten gefeiert?

Pfingsten fällt mit dem Frühling und Sommeranfang zusammen: Der Winter ist endgültig vorbei und die Natur wächst und gedeiht, für Mensch und Tier beginnt die angenehmste Zeit des Jahres. Das Pfingstfest ist historisch eine Art Erntedankfest oder auch Frühlingsfest. Obwohl das Brauchtum zu Pfingsten nicht so ausgeprägt ist wie an Ostern oder Weihnachten, haben sich dennoch zahlreiche und oft recht kuriose Bräuche in Europa und Deutschland im Laufe der Jahrhunderte entwickelt. Hier gibt es einen Überblick:

Im Süden Deutschlands werden oft Pfingstfeuer zu Ehren des Heiligen Geistes angezündet.

Im Mittelalter war das sogenannte „Heilig-Geist-Schwingen“ weit verbreitet. Dabei wurden lebendige Tauben in der Kirche freigelassen oder man ließ eine Holztaube über den Köpfen der Gläubigen kreisen.

Die Pfingstkerze auf dem Frühstückstisch ist immer noch weit verbreitet.

In vielen Teilen Europas finden zu Pfingsten Reiterprozessionen statt. Diese Pfingstritte gehen auf Reiterspiele und Heerschauen im alten Rom und im Mittelalter zurück.

Pfingsten ist ein beliebter Termin für die Taufe, das Wasser soll dem Glauben nach besonders viel Segen spenden.



Pfingsten 2018: Wann sind Ferien?



Bundesland Pfingstferien 2018 Baden-Württemberg 22. Mai - 2. Juni Bayern 22. Mai - 2. Juni Berlin 30. April / 11. Mai / 22. Mai Brandenburg - Bremen 30. April / 11. Mai / 22. Mai Hamburg 7. Mai - 11. Mai Hessen - Mecklenburg-Vorpommern 11. Mai / 18. - 22. Mai Niedersachsen 30. April / 11. Mai / 22. Mai Nordrhein-Westfalen 22. - 25. Mai Rheinland-Pfalz - Saarland - Sachsen 11. Mai / 19. - 22. Mai Sachsen-Anhalt 11. - 19. Mai Schleswig-Holstein 11. Mai Thüringen 11. Mai Die Länge der Pfingstferien ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich - in Bayern und Baden-Württemberg fällt die freie Zeit am längsten aus. In Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland gibt es dagegen gar keine Pfingstferien. In zahlreichen anderen Bundesländern in Deutschland haben die Menschen nur an den genannten Feiertagen frei.Quelle: schulferien.org

Warum gibt es in manchen Bundesländern keine Pfingstferien?

Wirklich ausgeprägte Pfingstferien haben also nur Baden-Würtemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt. Alle anderen Bundesländer haben nur wenige Tage bis gar keine Pfingstferien (siehe oben). Ist das nicht unfair? Sollten die Schüler dieser Bundesländer einen Umzug erwägen?

Nein, natürlich nicht: Im jeden Bundesland haben Schüler genau 75 freie Werktage. Da die Sommerferien in einigen Bundesländern bereits im Juni beginnen, ist es wenig sinnvoll, in dieser Zeitspanne zu unterrichten. In Hessen würden dann nur drei Wochen zwischen den Pfingst- und den Sommerferien liegen. Trotzdem haben die Bayern mit insgesamt 15 gesetzlichen Feiertagen am meisten Freizeit im Jahr.

Lesen Sie auch: Stau-Alarm an Pfingsten - Tipps für Autofahrer

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes