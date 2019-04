Männer streiten um Parkplatz – dann rückt die Polizei zum Großeinsatz an 

Der Streit um einen Parkplatz hat am Sonntagabend einen Großeinsatz der Polizei in Baden-Württemberg ausgelöst. Ein Mann wurde schwer verletzt, drei weitere mussten festgenommen werden.

Pforzheim - Dutzende Streifenwagen und Polizeihunde kamen am Sonntagabend wegen einer vermeintlichen Massenschlägerei auf einem Parkplatz in Pforzheim zum Einsatz. Gegen 21 Uhr hatte ein Zeuge dort eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gemeldet. Der Auslöser der Schlägerei waren zwei 19 und 49 Jahre alte Männer, die sich offenbar um einen Parkplatz stritten. Im Laufe der Schlägerei stürzte der 49-Jährige so unglücklich in eine Schaufensterscheibe, dass er schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Wie HEIDELBERG24* berichtet, wurden insgesamt drei Menschen nach der Schlägerei auf dem Parkplatz in Pforzheim festgenommen. Die Polizei sucht nun auch nach einem Paar, dass sich gemeinsam mit seinen Kindern um den verletzten 49-Jährigen gekümmert hat. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an.

