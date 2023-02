Pöbler wegen „fahrlässigem Vollrausch“ verurteilt

Der Angeklagte hatte sich in der Innenstadt sprichwörtlich volllaufen lassen. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Einem Angeklagten wurde jetzt eine Geldstrafe aufgebrummt. Er hatte im Vollrausch Beamte beleidigt und bedroht. Der Mann ist kein unbeschriebenes Blatt.

Ein 44-Jähriger aus Ellwangen musste sich am Dienstag vor dem Amtsgericht verantworten. Er hatte im Sommer des vergangenen Jahres vor einer Bar in der Ellwanger Innenstadt im volltrunkenen Zustand gepöbelt und seinen Ärger dann an den hinzugerufenen Polizeibeamten ausgelassen. Das kommt ihn jetzt teuer zu stehen.

Der Angeklagt hatte sich an dem Tag in der Innenstadt sprichwörtlich volllaufen lassen. Genaue Erinnerungen an die Geschehnisse habe er nicht mehr, erklärte er gegenüber dem Gericht. Mehr dazu verrät die Schwäbische Post.