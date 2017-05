Politiker stirbt bei Unfall - Gaffer schockieren Feuerwehr

Velbert - In Velbert (NRW) ist am Dienstag der beliebte Kommunalpolitiker Ansgar Bensch bei einem Unfall ums Leben gekommen. Gaffer schockierten die Feuerwehr.

Ansgar Bensch (44) hatte am Dienstag einen wichtigen Termin im Heiligenhauser Rathaus. Dort sollte er vom Stadtrat zum 1. Beigeordneten ernannt werden. Doch Bensch kam nie im Rathaus an. Gegen sieben Uhr morgens geriet sein schwarzer Mini Cooper aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen 40-Tonnen-Lkw, so berichtet die WAZ. Für Ansgar Bensch kam jede Hilfe zu spät. Der Lkw-Fahrer und ein Hyundai-Fahrer, der in die Unfallstelle fuhr, erlitten leichte Verletzungen sowie einen schweren Schock. Die Straße war etwa zehn Stunden lang komplett für den Verkehr gesperrt.

+ Ansgar Bensch wurde von all seinen Rathaus-Kollegen sehr geschätzt. © Stadt Velbert Der tragische Unfall ging aber offenbar nicht jedem nahe. Nils Vollmar, Sprecher der örtlichen Feuerwehr, zeigte sich zunehmend schockiert über die Reaktionen am Unfallort. So hätten einige Verkehrsteilnehmer, mit der Begründung „wichtige Termine“, eigenmächtig Absperrungen beiseite geschoben, um durch zu fahren, beklagte er gegenüber der WAZ. Besonders betroffen machte ihn allerdings etwas anderes: „Wir hatten den Toten schnell abgedeckt. Doch Menschen haben versucht, mit Handys Fotos von ihm zu machen.“

Im Rathaus in Heiligenhaus, in dem Ansgar Bensch als Velberter Kämmerer beschäftigt war, reagierte man bestürzt auf dessen Tod. Der Heiligenhauser Bürgermeister Dr. Jan Heinisch sagte gegenüber der WAZ: „Als uns die Nachricht im Rathaus erreichte, waren wir völlig fassungslos. Wir denken in diesen Stunden besonders an seine Angehörigen, die an diesem plötzlichen und schmerzlichen Verlust schwer zu tragen haben.“

