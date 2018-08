Ein Mädchen (8) ist bei einem Autounfall gestorben - nicht die einzige Verkehrstote am Wochenende

Ein acht Jahre altes Kind ist nach einem Autounfall in Dieburg (Südhessen) um Leben gekommen. Das Mädchen ist nicht die einzige Verkehrstote in Hessen dieses Wochenende.

Rhein-Main - Schreckliche Nachricht: Nach einem Autounfall ist ein achtjähriges Kind in Dieburg gestorben. Das berichtet das Polizeipräsidium Südhessen mit Sitz in Darmstadt. Das Mädchen fuhr demnach am Samstagabend gegen halb sechs mit seinem Fahrrad in einen Kreisverkehr in der Straße "Hinter der Schießmauer". Tragisch: Ein Autofahrer erfasste das Kind mit seinem Wagen. Das Mädchen fiel vom Rad, schlug mit dem Kopf auf den Bordstein auf und wurde anschließend von dem Auto überrollt. Die Achtjährige kam in ein Krankenhaus, wo das Mädchen nach Polizeiangaben jedoch verstarb. Darüber schreibt extratipp.com*.

Polizei Darmstadt: Mädchen stirbt nach Autounfall in Dieburg

+ An diesem Kreisel in Dieburg ereignete sich das tragische Unglück, bei dem eine Achtjährige starb. © Screenshot Google Maps

Der tödliche Unfall ereignete sich laut Polizei Darmstadt in der Straße "Hinter der Schießmauer" in Dieburg. Der 77 Jahre alte Unglücks-Fahrer verwechselte nach dem Unfall offenbar Bremse und Gaspedal. Er jagte mit seinem Wagen quer über die Verkehrsinsel, touchierte einen Baum und ein geparktes Auto und krachte anschließend in eine Mauer (Lesen Sie auch: Ein Mann betritt seinen Keller - und bekommt den Schock seines Lebens).

Laut Polizei Darmstadt nicht die einzige Verkehrstote in Südhessen

Auch bei Darmstadt-Eberstadt ist in der Nacht zu Sonntag eine Frau bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die 33-Jährige war mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße 426 unterwegs. Laut Polizei verlor die Frau die Kontrolle über ihr Auto und fuhr in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. "Die 33-Jährige war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und starb in den Trümmern", wie es in einer Pressemeldung heißt. Ein Ehepaar, das in einem der entgegenkommenden Autos saß, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Das Ehepaar kam in eine Klinik. Die Polizei sperrte die B426 nach dem tödlichen Unfall drei Stunden lang.

Matthias Hoffmann