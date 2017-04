Verstecktes Sprengstofflabor: Mann bei Explosion verletzt

In dem versteckten Labor befinden sich wohl auch fertige Sprengsätzea.

Großbartloff - Nachdem ein 20-Jähriger bei einer Sprengstoff-Explosion lebensgefährlich verletzt worden war, hat die Polizei in Thüringen ein verstecktes Lager entdeckt.

In dem Lager, das sich laut der "Thüringische Landeszeitung" auf dem elterlichen Grundstück des jungen Mannes befindet, fanden die Beamten neben großen Mengen an Chemikalien, die zum Bau von Sprengstoff geeignet sind, vermutlich auch fertige Sprengsätze, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes mussten die Substanzen in Großbartloff nun bergen.

Zuvor war bereits am Samstag ein Mann bei einer Explosion auf dem Grundstück lebensbedrohlich verletzt worden. Zunächst sei man von einem Unfall mit einer Säge ausgegangen, berichtet das Blatt unter Berufung auf die Polizei, doch im Krankenhaus stellten die Ärzte fest, dass "es sich um Verletzungen handeln muss, die durch eine Explosion verursacht worden sind."

Der 20-Jährige wurde notoperiert und konnte noch nicht vernommen werden. Laut Polizei gebe es derzeit aber keine Hinweise, dass der Mann einen Einsatz der gebastelten Sprengsätze plante.

