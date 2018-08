Eine Frau ist am Montag im Main ertrunken, Taucher bargen die Leiche der 46-Jährigen.

Frankfurt - Eine Frau ist am Montag im Main ertrunken. Das teilt die Feuerwehr in einer Pressemeldung mit. Demnach stieg die 46 Jahre alte Frau im Frankfurter Stadtteil Nied in der Nähe der Niddamündung in den Main. Kurz darauf ging ein Alarm bei Polizei und Feuerwehr ein, dass die Frau nun vermisst werde.

Polizei Frankfurt mit Großaufgebot am Main

Sofort machte sich ein Großaufgebot an Rettern bestehend aus insgesamt 35 Einsatzkräften mit zwölf Rettungsfahrzeugen, zwei Booten sowie einem Hubschrauber auf die Suche nach der Vermissten. Mehrere Taucher stiegen in den Frankfurter Main. Auch am Ufer suchten Helfer nach der 46-Jährigen (Lesen Sie auch: Heftige Explosion! Haus fliegt in 216-Seelen-Dorf in die Luft - Frau tot geborgen).

Frau im Main bei Frankfurt: Arzt kann nur noch den Tod feststellen

Gegen 19.07 Uhr entdeckte ein Taucher der Feuerwehr Frankfurt einen Körper unterhalb der Wasseroberfläche. Die leblose Person wurde an Land gebracht. Dann die traurige Gewissheit: Es handelte sich um die vermisste 46-Jährige. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Matthias Hoffmann