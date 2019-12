Massenschlägerei auf Supermarkt-Parkplatz: Menschen gehen mit Mistgabeln aufeinander los

Am Sonntag sind in Bochum 20 bis 30 Menschen aufeinander losgegangen. Dabei sollen unter anderem auch Gegenstände wie Mistgabeln zum Einsatz gekommen sein. Jetzt ermittelt die Mordkommission.

Bochum - Am Sonntagmittag hat sich in Bochum eine Schlägerei ereignet, bei der 20 bis 30 Menschen mit Gegenständen aufeinander losgegangen sind. Das sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Mindestens eine Person wurde bei dem Vorfall schwerverletzt. Die Mordkommission hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Massenschlägerei auf Parkplatz in Bochum - Menschen gehen mit Äxten aufeinander los

Informationen von der WAZ zufolge fand die Massenschlägerei auf einem Lidl-Parkplatz in der Freudenbergerstraße statt. Die beteiligten Personen sollen demnach unter anderem mit Äxten, Mistgabeln und Baseballschlägern aufeinander losgegangen sein. Eine Person wurde schwerverletzt, weitere Beteiligte seien leicht verletzt worden. Auch Schäden an Fahrzeugen wurden von der Polizei festgestellt.

Die Polizei konnte noch vor Ort mehrere Menschen festnehmen. Einige weitere Beteiligte sind mit Autos geflüchtet, teilte die Polizei weiter mit. Die Beamten konnten eines der Fluchtfahrzeuge jedoch an einem Rastplatz anhalten und die sich darin befindenden Personen festnehmen. Weitere Details und Hintergründe zu dem Geschehen sind bislang noch nicht bekannt. Die Polizei teilte jedoch mit, dass die Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen hat.

