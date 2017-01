Polizei rettet Kuscheltier nach Unfall von der Autobahn

Kirchheim - Glimpflich ausgegangen ist am Samstag ein Unfall auf der Autobahn in Hessen: Mutter und Kind blieben weitgehend unverletzt - jedoch war das Kuscheltier verschwunden.

Das Auto überschlug sich mehrfach und kam schließlich in der Böschung zum Stehen. An der Unfallstelle auf der A4 zwischen dem Autobahndreieck Kirchheim und der Ausfahrt Bad Hersfeld vermisste das zweijährige Mädchen dann aber sein Kuscheltier. Feuerwehrleute machten sich auf die Suche und fanden das Plüschtier im Radkasten. Zwei Einsatzkräfte hoben das Fahrzeug an, bargen das Stofftier und sorgten so für etwas Trost im Schrecken.

dpa