Polizei stoppt Kleinwagen: Paar mit Pony im Kofferraum unterwegs

Polizisten in Lieberose trauten ihren Augen nicht: Bei einer Verkehrskontrolle entdeckten die Beamten im Kofferraum ein lebendes Shettlandpony.

Lieberose - Zum Wiehern: Bei einer Verkehrskontrolle in Brandenburg haben Polizisten in einem Kofferraum ein lebendes Shetland-Pony entdeckt.

„Dem Tier ging es gut, hatte genug Platz und es war ausreichend gesichert“, sagte Polizeisprecherin Anja Resmer am Mittwoch. Außerdem hätten die Besitzer, ein Ehepaar aus Ostbrandenburg, mehrmals ausgedehnte Pausen mit Spaziergängen eingelegt, hieß es.

Die Polizisten überzeugten sich persönlich vom guten Zustand des kleinen Pferdes. „Die Beamten konnten nichts beanstanden. Deshalb konnte das Paar seine Fahrt samt Pony im Kleinwagen fortsetzen“, erklärte Resmer.

Die Kontrolle in Lieberose fand bereits am Samstagabend statt. Die Polizei veröffentlichte am Mittwoch über ihre Social-Media-Kanäle Bilder von der ungewöhnlichen Kontrolle.

