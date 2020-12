Porsche baut eine spektakuläre neue Fabrik, die den Verbrenner retten könnte

Porsche verlässt sich im Gegensatz zu vielen anderen Autoherstellern nicht nur auf die E-Mobilität, sondern forscht auch an synthetischen Kraftstoffen - eine neue Fabrik könnte auch den Verbrenner retten.

Stuttgart - Die Porsche AG stellte in diesem Jahr ihren ersten vollelektrischen Sportwagen vor. Der Taycan kann schon jetzt als Erfolgsmodell angesehen werden, der Hersteller aus Stuttgart bleibt bei E-Autos jedoch weiterhin skeptisch. Laut Entwicklungschef Michael Steiner setzt das Unternehmen immer noch auf den Verbrenner, die Plug-in-Hybriden und eben die E-Autos. Das der Sportwagenhersteller bereits an den E-Fuels arbeitet, ist bekannt, nun soll auch der beliebte 911 auf die Verwendung des synthetischen Kraftstoffs vorbereitet werden. Porsche baut aktuell mit mehreren Partnern eine Pilotanlage in Chile. Dort soll der neue Kraftstoff getestet werden.

Wie BW24* berichtet, baut Porsche eine spektakuläre neue Fabrik, die den Verbrenner retten könnte.

