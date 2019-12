Glühwein und Selfies: Internationale Serienstars auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt gesichtet

Weihnachtsmärkte gibt es viele auf der Welt. Doch nur wenige, die von bekannten Serienstars besucht werden. Dank der German Comic Con gehört der Weihnachtsmarkt in Dortmund ab sofort zur letzteren Sorte. Seht selbst!

Dortmund - Für die German Comic Con - eine Messe für Fans von Comics und Fantasy-Serien und Filmen - waren sie nach Deutschland gekommen: die Stars aus der Serie Pretty Little Liars. Doch die Hollywood-Schauspieler besuchten nicht nur die Messe. Am Abend machten die Stars aus Pretty Little Liars auch noch den Weihnachtsmarkt in Dortmund unsicher, berichtet RUHR24*. Dort tranken sie Glühwein und posteten Fotos davon auf Instagram.

Wegen der German Comic Con - die seit einigen Jahren in Dortmund stattfindet - waren aber noch mehr Stars ins Ruhrgebiet gekommen. Auch Tom Felton - bekannt als Draco Malfoy aus den Harry-Potter-Filmen - war zu Gast auf der Messe. Vor Ort waren unter anderem auch Christopher Lloyd ("Zurück in die Zukunft") und Ian Somerhalder ("Vampire Diaries").

