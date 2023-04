Prognose für Sommer 2023: Korrigieren die Wettermodelle auch Hitze und Dürre?

Von: Tobias Becker

Teilen

Was für ein Wetter bringt der Sommer 2023? © Piero Nigro/aal.photo/Imago

Die Wettermodelle korrigieren ihre Prognosen für die Monate April und Mai derzeit recht häufig, aber wie geht es weiter? Lesen Sie hier, wie das Wetter im Sommer 2023 werden soll:

Mehr zum Thema Experte mit heftiger Hitze-Prognose: Wärmster Sommer seit Wetter-Aufzeichnung droht

So wechselhaft das Wetter im Frühling bislang ist, so sehr richtet sich auch der angestrengte Blick in Richtung Sommer 2023: Passen sich die Wettermodelle mit ihren Prognosen dahingehend auch nochmals an? Oder bleibt der Sommer wie bislang vorhergesagt rekordverdächtig? Meteorologen haben nun neue Prognosen abgegeben.

echo24.de verrät, wie das Wetter im Sommer 2023 demnach werden soll.

Dass das Wetter im April unbeständig ist, ist nicht ungewöhnlich. Nicht umsonst heißt es, der April macht was er will. Von Regen über Wind bis Schnee und auch Sonne war bereits alles dabei. (tobi)