Pützchens Markt startet: Was am Wochenende in NRW los ist

Teilen

Der traditionsreiche Pützchens Markt in Bonn beginnt am 8. September. (Bild von 2022) © Marc John/imago

Sommer, Sonne, Wochenende: Die nächsten Tage werden noch einmal sommerlich. Passend dazu finden am Wochenende in NRW zahlreiche Veranstaltungen statt.

Köln – Die Wetteraussichten könnten kaum besser sein für NRW: Temperaturen um die 30 Grad und Sonnenschein. Passend dazu ist am Wochenende in NRW auch einiges geboten. Verschiedene Volksfeste starten am Freitag, 8. September 2023. Darunter auch der Pützchens Markt in Bonn. Bis zum 12. September warten zahlreiche Fahrgeschäfte auf die Besucher. Doch auch fernab vom Kirmes-Treiben ist einiges geboten in NRW.

24RHEIN zeigt, was am Wochenende in NRW los ist.