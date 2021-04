„Querdenker“ versammeln sich trotz Verbot in Stuttgart - ohne Abstand, ohne Masken

Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

+ © Silas Stein/dpa Trotz Verbot versammelten sich „Querdenker“-Gruppen am Samstag in Stuttgart. © Silas Stein/dpa

Zahlreiche „Querdenker“ haben sich trotz Verbot am Samstag in Stuttgart versammelt, um gegen die Pandemie-Maßnahmen zu protestieren. Wieder kam es zu Verstößen.

Stuttgart - Nachdem vor rund zwei Wochen tausende Demonstranten durch die Landeshauptstadt Stuttgart gezogen waren, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren, kam es am vergangenen Wochenende erneut zu mehreren Versammlungen von „Querdenkern“. Die Polizei berichtet erneut von zahlreichen Verstößen gegen die Corona-Verordnungen. Die Teilnehmer trugen weder Masken noch hielten sie Abstandsregeln ein. Noch wenige Tage zuvor hatte das Verwaltungsgericht das Verbot der Corona-Demos vonseiten der Stadt bestätigt. Wie BW24* berichtet, trafen sich am Samstag größere Aufzüge mit hunderten „Querdenkern“ trotz des Verbots in Stuttgart.

Aufgrund des Coronavirus in Baden-Württemberg gab es in Stuttgart bereits mehrere Demonstrationen gegen die Pandemie-Maßnahmen.