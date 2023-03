Ungewöhnlicher Fluglärm am Himmel über dem Ostalbkreis lässt Anwohner rätseln

Zwei Kampfflugzeuge vom Typ Eurofighter vom Taktischen Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" fliegen in Formation. (Symbolbild) © Bundeswehr / Stefan Petersen

Warum ein Propellerflugzeug Samstagabend ständig zwischen Aalen und Essingen hin und her pendelte und was es mit den Kampfflugzeugen über dem Ostalbkreis auf sich hat, lese Sie hier.

Am Samstagabend pendelte eine Cessna des Typs 208 zwischen Aalen und Essingen hin und her. Überflüge sind in Aalen keine Seltenheit, doch diesmal verstummte das Fluggeräusch etwa zwei Stunden lang kaum. Eine genervte Leserin meldete sich bei der SchwäPo-Redaktion und auch bei der Polizei gingen wohl Nachfragen ein. Doch dieser Vorfall ist nicht das einzige nächtliche Fluggeräusch am Himmel über dem Ostalbkreis. Auch Fluglärm durch derzeit verstärkt durchgeführte Manöver des Militärs lässt Anwohner rätseln. Was es damit auf sich hat, lesen Sie bei der Schwäbischen Post.