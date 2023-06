„Danken allen für ihren Zuspruch“: Spenden für verletzte Einsatzkräfte aus Ratingen gesammelt

Von: Jonah Reule

Fast zwei Monate nach der Explosion in Ratingen geht es den verletzten Einsatzkräften besser. Durch Spenden kamen bereits mehr als 500.000 Euro zusammen.

Ratingen – Sie kamen, um zu helfen. Seither kämpfen sie mit teils lebensgefährlichen Verletzungen. Es ist der 11. Mai 2023, als Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Ratingen erst von einem Mann mit Benzin übergossen und anschließend angezündet werden. Drei Einsatzkräfte schwebten nach der Explosion in Ratingen in Lebensgefahr. Viele Menschen reagierten bestürzt und versuchten seither den Betroffenen und ihren Familien durch Spenden zu helfen.

Rund eineinhalb Monate nach dem schlimmen Ereignis sind laut der Feuerwehr Ratingen schon mehr als eine halbe Million Euro an Spendengeldern zusammengekommen.

Explosion in Ratingen: Menschen spenden 525.000 Euro für die Opfer

Bei der Explosion in dem Hochhaus in Ratingen-West wurden insgesamt 35 Menschen verletzt. Eine Polizistin, ein Mann von der Feuerwehr und ein Rettungssanitäter befanden sich nach der Explosion wochenlang im künstlichen Koma. Mehrere weitere Einsatzkräfte erlitten bei der Explosion ebenfalls schwere Verletzungen.

Für die Verletzten Einsatzkräfte der Explosion in Ratingen kamen bereits unzählige Spenden zusammen (IDZRNRW-Montage). © Tim Oelbermann/Imago

Um den Betroffen zu helfen, richteten der Verein zur Förderung des Feuerschutzes in Ratingen e. V. und die Polizeistiftung „David + Goliath“ Spendenkonten ein. Über die vergangenen Wochen beteiligten sich laut Feuerwehr unzählige Menschen an der Spendenaktion. Die Hilfsbereitschaft war dabei sehr groß. „Die Gesamtsumme der Spenden beläuft sich bisher auf 525.000 Euro“, so die Feuerwehr.

Explosion in Ratingen am 11. Mai 2023 Am 11. Mai wurden Polizei und Feuerwehr zu einer Wohnung in einem Hochhaus in Ratingen gerufen. Ein Hausmeister war zuvor auf einen übergequollenen Briefkasten und Verwesungsgeruch aus der Wohnung im 10. Stock aufmerksam geworden. Die Anwohnerin galt als vermisst. Als die Einsatzkräfte versuchten, die Wohnung zu öffnen, stellten sie fest, dass diese verbarrikadiert war. Als die Feuerwehr die Wohnungstür aufbrach, soll ein Mann die Einsatzkräfte mit Benzin übergossen und angezündet haben. Danach kam es zu einer Explosion. 35 Menschen wurden bei der Explosion verletzt, drei lagen danach im künstlichen Koma. Ein Feuerwehrmann und ein Sanitäter sind mittlerweile wieder aus dem Koma erwacht. Der 57-jährige Täter wurde wenige Stunden nach Einsatzbeginn festgenommen. Gegen ihn wird wegen neunfachen versuchten Mordes ermittelt. In der Wohnung fanden die Ermittler außerdem eine skelettierte Leiche. Dabei soll es sich um die Mutter des Tatverdächtigen handeln. Sie soll eines natürlichen Todes gestorben sein.

Spenden für verletzte Einsatzkräfte in Ratingen: Gesammeltes Geld soll ausgezahlt werden

Wie mit den gesammelten Spendengeldern umgegangen werden soll, ist nun auch klar. Denn sowohl der Verein zur Förderung des Feuerschutzes, als auch die Polizeistiftung „David + Goliath“ wollen die Spenden in vollem Umfang den neun verletzten Einsatzkräften zur Verfügung stellen. Das hätten beide Träger der Spendenkonten so entschieden, teilte die Feuerwehr Ratingen mit. Zuvor hatte eine Ethikkommission Empfehlungen zum Umgang mit den Spenden ausgesprochen. Die Spenden werden laut Feuerwehr in einem Topf gesammelt und den neuen Verletzten je nach Art, Grad und Schwere der Verletzung in unterschiedlich großer Höhe ausgezahlt.

In einem gemeinsamen Statement wandten sich die Einsatzkräfte außerdem noch direkt an die Spender. „Die Feuerwehr Ratingen, das Deutsche Rote Kreuz Ortsverband Ratingen und die Polizei danken allen helfenden Menschen herzlich für ihren Zuspruch und ihre finanziellen Zuwendungen“, heißt es darin.

Feuerwehr Ratingen: Verletzte auf dem Weg der Besserung – Heilungsprozess dauert lange

Ein wenig Hoffnung gab es mit Blick auf die gesundheitliche Entwicklung der verletzten Einsatzkräfte. „Diese befinden sich zwischenzeitlich auf dem Weg der Besserung, aufgrund der Art der Verletzungen wird ihnen aber noch ein langer und schwieriger Heilungsprozess bevorstehen“, so die Feuerwehr. „Der Feuerwehrmann und der Sanitäter sind mittlerweile wieder aus dem Koma erwacht“, sagte ein Feuerwehrsprecher auf 24RHEIN-Anfrage. Ob die Polizistin aus dem Koma erwacht ist, teilte die Polizei bislang nicht mit. Der 57-jährige, für die Explosion verantwortliche Mann, sitzt derweil weiter in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen neunfachen versuchtem Mord ermittelt. (jr)