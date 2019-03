Hochzeitsgäste legen Verkehr auf der Autobahn lahm - der Grund macht sprachlos

Unglaublicher Vorfall auf der A3 bei Ratingen: Mehrere Luxuskarossen bremsten auf der Autobahn Richtung Köln den kompletten Verkehr aus. Der Grund dafür macht sprachlos.

Ratingen - Angehörige einer vermeintlichen Hochzeitsgesellschaft blockierten am vergangenen Freitagnachmittag in Luxuskarrossen die A3 in Richtung Köln - offenkundig um auf der Fahrbahn Hochzeitsfotos machen zu können.

Wie die Polizei Düsseldorf am Montag mitteilte, fielen einer Zivilstreife fielen in Höhe des Autobahnkreuzes Ratingen-Ost zunächst zwei Porsche und ein Audi R8 auf, die mit Warnblinklicht auf allen Fahrstreifen hin und her pendelten und so den Verkehr hinter sich ausbremsten und dann komplett anhielten. "Andere Fahrzeuge konnten diese 'Sperre' nicht passieren", berichtete die Polizei.

Zunächst gingen die Beamten von einem Notfall, möglicherweise einem Verkehrsunfall aus, wie wa.de* berichtet. Das Streifenteam beobachtete dann, wie ein Ford Mustang auf den Seitenstreifen wechselte und die auf der Fahrbahn stehenden Fahrzeuge - laut Polizei unter anderem Audi R8 mit Blumenschmuck und ein Daimler E 350 - über den Seitenstreifen rechts überholte und sich davor setzte. Die Beamten dachten zu diesem Zeitpunkt immer noch, dass es sich um einen Verkehrsunfall handeln könnte.

Verkehr auf der A3 lahmgelegt: Beamte trauen ihren Augen nicht

Mit eingeschaltetem Blaulicht fuhren sie daraufhin bis zur vermeintlichen "Unfallstelle" durch den stockenden Verkehr. "An den stehenden Fahrzeugen angekommen, trauten die Beamten ihren Augen nicht", heißt es von der Polizei. Der Fahrer des Ford Mustang Cabrio ließ vor den stehenden Fahrzeugen die Reifen qualmen und wollte augenscheinlich über die "gesperrte" Fahrbahn sogenannte "Donuts" machen. In dem offenen Fahrzeug stand laut Polizei ein Fahrzeuginsasse und machte Fotos von der Aktion. Aus den anderen stehenden Fahrzeugen stiegen zudem Insassen aus, um Fotos von dem Mustang zu machen.

+ Der Fahrer eines Ford Mustang Cabrio wollte auf der A3 "Donuts" machen. © Polizei Düsseldorf

"Als die 'Hochzeitsgesellschaft' die Beamten dann bemerkte, fuhren die Teilnehmer umgehend wieder an", teilte die Polizei mit. Doch weit kamen einige nicht: Zwei der Luxusautos wurden kurz darauf am Autobahnkreuz Ratingen-Ost angehalten und kontrolliert.

Verkehr auf der A3 lahmgelegt: Abenteuerliche Aussagen der Fahrer

Was die Polizisten dabei erlebten, macht aber wiederum sprachlos: Einer der "Blockierer" sagte nach Polizeiangaben, man bräuchte sich keine Gedanken zu machen, "er kenne einen guten Anwalt". Alle vor Ort angetroffenen Fahrzeugführer und Beifahrer stritten ab, etwas falsch gemacht zu haben oder gaben an, bereits mit ihren Anwälten telefoniert zu haben. Ein Beifahrer aus dem Ford Mustang gab an, dass er lediglich der Hochzeitsfotograf sei.

"Die Ermittlungen bezüglich der Fahrzeugführer der Porsche dauern an. Die Polizei ermittelt bei allen Beteiligten wegen des Verdachts der Nötigung und der Verkehrsgefährdung", erklärte die Polizei, die nun Zeugen sucht: Die Ermittler bitten, Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall miterlebt haben, sich beim Düsseldorfer Verkehrskommissariat 2 unter 0211/8700 zu melden.

