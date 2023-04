Raubtierangriff auf Schafsherde: War es ein Wolf?

Von: Janika Debler

Teilen

35 Schafe wurden in der Nacht auf Dienstag im Kreis Donau-Ries getötet, zahlreiche weitere verletzt. Mehr lesen Sie hier:

Mehr zum Thema 35 Schafe gerissen: ein Wolf?

In der Nacht von Montag auf Dienstag gab es einen Raubtierangriff auf eine Schafsherde in Hausen bei Fremdingen. 35 Schafe wurden dabei getötet, zahlreiche weitere verletzt. Die Bilder, die der Redaktion der Schwäbischen Post vorliegen, zeigen ein Massaker, wie man es nur einem größeren Raubtier zutrauen kann. Am Riesrand sind die Landwirte alarmiert. Mehr zum Wolfverdacht verrät die Schwäbische Post.