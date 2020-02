Real-Verkauf so gut wie in trockenen Tüchern - doch welche Märkte werden geschlossen?

Metro hat Käufer gefunden

+ © MHB Der Real-Markt in Herten. © MHB

Der Verkauf der Supermarkt-Kette "Real" ist so gut wie fix. Doch offen bleibt die Frage, welche Märkte der Investor schließen wird. Der Standort Herten könnte genauso betroffen sein wie andere Märkte in der Region. Und was bedeutet dies für den Logistikstandort in Marl?