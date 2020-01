Zahlreiche Rettungskräfte waren an einem Einsatz in einem Regensburger Betonwerk beteiligt (Symbolbild).

Zu schrecklichen Szenen kam es in einem Betonwerk in Regensburg: Zwei Personen wurden in einem Silo unter Tonnen von Sand begraben.

In einem Betonwerk in Regensburg kam es zu einem schrecklichen Unfall.

Zwei Personen stürzten in ein Silo und wurden unter Sand begraben.

Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz.

Regensburg - In einem Betonwerk in Regensburg spielten sich dramatische Szenen ab: Zwei Personen sind am Mittwoch (22.1.) gegen 12.45 Uhr in ein Silo gestürzt und wurde unter Tonnen von Sand begraben.

Dramatische Szenen in Betonwerk: Zwei Personen in Silo unter Tonnen von Sand begraben

Ersten Angaben zufolge sind zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Rettungsdienst vor Ort. Die Personen wurden leblos gerettet und in eine Klinik gebracht. Es wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet.

Die Erstmeldung der Polizei im Wortlaut:

„Regensburg: Bei Arbeiten in einem Silo wurden am Mittwoch, 22. Januar 2020, gegen 12.44 Uhr, zwei Personen in Sand verschüttet. Die Gründe dafür sind noch unklar.

Der Unglücksort liegt auf einem Firmengelände an der Äußeren Wiener Straße in Regensburg. Die Rettungsmaßnahmen laufen. Im Einsatz sind u.a. die Feuerwehr, Bergwacht, der Rettungsdienst und die Polizei.“

