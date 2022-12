Reichsbürger-Razzia in BW: Tausende Polizisten im Einsatz

Razzien gegen Reichsbürger in Baden-Württemberg © Julian Rettig/dpa

Bei einer bundesweiten Razzia werden mehrere Reichsbürger festgenommen, die den Umsturz geplant haben sollen. Lesen Sie hier, welche Entwicklungen es in dem Fall gibt:

Rund 3.000 Polizisten sind am Mittwochmorgen (7. Dezember) in elf Bundesländern im Einsatz. Dabei werden 25 Personen festgenommen, die der Reichsbürgerszene angehören sollen. Darunter befinden sich auch ein Prinz und eine ehemalige AfD-Politikerin. Doch auch gegen einen KSK-Soldaten wird ermittelt. Sie alle sollen, auf Grundlage von Verschwörungsmythen, einen Umsturz in Deutschland geplant haben. Die Ermittlungen gehen noch weiter.

HEIDELBERG24 berichtet, welche aktuellen Entwicklungen es zur Reichsbürger-Razzia in Baden-Württemberg gibt.

Nach der bundesweiten Razzia gegen die Reichsbürgerszene kommen immer mehr Details zu Festnahmen und Hauptverdächtigen ans Licht. (dh)