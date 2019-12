Maskierter onaniert und versteckt sich in Garten - dann stürzt er sich auf Bewohner

Einen schlimmen Vorfall erlebte der Bewohner eines Hauses: Mitten in der Nacht entdeckte er zuerst einen onanierenden Mann in seinem Garten - dann wurde er plötzlich von dem Maskierten angegriffen.

Reken - Von einem erschreckenden Vorfall berichtet die Polizei Borken. Am Montagabend gegen 21.35 Uhr hatte der Bewohner eines Hauses an der Kampstraße im Stadtteil Maria Veen Geräusche in seinem Garten wahrgenommen. Als er nachschaute, wurde er plötzlich auf einen Mann aufmerksam: Dieser stand, mit einer Sturmhaube maskiert, draußen vor der Terrassentür und onanierte.

Reken (Kreis Borken): Maskierter onaniert auf fremder Terrasse

Kurz nachdem er entdeckt wurde, verschwand der Eindringling wieder. Später, gegen 00.25 Uhr, hörte der Bewohner aus Reken bei Borken dann aber wieder Geräusche aus dem Garten. Er öffnete die Terrassentür, um nach dem Rechten zu sehen, - und wurde dann plötzlich von dem Maskierten attackiert, wie msl24.de* berichtet.

Kurz zuvor war es in der Kreisstadt zu einer weiteren Belästigung gekommen: Eine Frau in Borken wurde von einem mutmaßlichen Fahrraddieb unsittlich berührt, als sie ihn zur Rede stellte (msl24.de* berichtete).

Reken (Kreis Borken): Maskierter fällt Bewohner an und belästigt ihn

Der Maskierte stürzte sich auf den Bewohner aus Reken. Er umklammerte ihn und begrapschte ihn dabei. Das Opfer wehrte sich gegen den Übergriff und versuchte zudem, dem Angreifer die Sturmhaube vom Kopf zu reißen - doch vergeblich. Es gelang dem Geschädigten jedoch schließlich, sich der Umklammerung des Täters zu entreißen, und flüchtete zurück ins Haus, wo er sich in Sicherheit bringen konnte.

Nach dem Überfall hielt sich der Täter in Reken im Kreis Borken noch für einen kurzen Moment unter dem Tisch auf der Terrasse auf, wie er später der Polizei schilderte. Dann flüchtete der Eindringling jedoch aus dem Garten über das Garagendach in Richtung Kampstraße.

Belästigung in Reken (Kreis Borken): Bereits zweiter Vorfall dieser Art

Die Polizei vermutet, dass der Eindringling entweder für den Angriff zurückgekehrt war oder seinem Opfer im Garten aufgelauert hatte. Besonders pikant an der Sache: Eine ganz ähnliche Tat hatte sich wenige Monate zuvor schon einmal abgespielt. Im März hatte ebenfalls ein Maskierter auf einer fremden Terrasse in Reken masturbiert, wie msl24.de* damals berichtete. Die Ermittler aus dem Kreis Borken glauben dabei nicht an einen Zufall: "Vieles spricht dafür, dass es sich um denselben Täter handelt", berichten die Beamten in ihrer Meldung zu dem Fall.

Auch bei der vergangenen Tat in Reken hatte es sich bei dem Opfer um einen erwachsenen Mann gehandelt, der sich alleine in seinem Wohnbereich aufgehalten hatte. Beide Geschädigte wurden zudem vorher durch Fenster- und Türscheiben von außen beobachtet. Für den Vorfall in Maria Veen am Montag wurde eine Täterbeschreibung veröffentlicht. Hinweise zum Täter oder der Tat nehmen die Beamten der Kriminalpolizei in Borken entgegen: 02861/90 00.

männlich

etwa 20 bis 25 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

schlank

dunkel gekleidet

mit schwarzer Sturmhaube maskiert

