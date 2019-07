Leonie bereits seit drei Jahren vermisst: Nun gibt es eine neue Spur zu der 18-Jährigen 

Bereits drei Jahre gilt Leonie Gritzka bereits als vermisst. Nun scheint es eine neue Spur zu der heute 18-Jährigen zu geben. Eine Zeugin meldete eine wichtige Beobachtung.

Remscheid - Bereits seit drei Jahren fehlt von Leonie Gritzka aus Remscheid jede Spur, die damals 15-Jährige stieg am 22. Juli 2016 offenbar freiwillig in ein fremdes Auto. Auch ein Suchaufruf in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ im vergangenen Jahr blieb ergebnislos. Nun könnte sich das Verschwinden der jungen Frau jedoch endlich klären lassen. Eine neue Zeugin meldete sich bei der Kriminalpolizei, ihr Hinweis könnte nun doch noch zu Leonie führen.

Vermisste Leonie Gritzka aus Remscheid: Neue Zeugin meldet sich

Wie ein Sprecher der Polizei Wuppertal dem Express bestätigt, meldete sich eine junge Frau vor wenigen Tagen bei der Kripo. Die Zeugin glaube, etwas Wichtiges am Tag des Verschwindens der Schülerin beobachtet zu haben, hieß es. Ob die neue Spur tatsächlich zur verschwundenen Leonie führt, muss nun jedoch geprüft werden.

Vermisste Leonie Gritzka aus Remscheid: Wer sind die unbekannten Männer?

Das war 2016 vorgefallen: Mit einer Freundin hatte sich die damals 15 Jahre alte Leonie in der Remscheider Innenstadt auf der Alleestraße getroffen. Dabei erklärte Leonie, bald von ihrem neuen Freund abgeholt zu werden. Gemeinsam würden sie die nächste Woche verbringen wollen. Wie ihre Freundin später gegenüber der Polizei jedoch erklärt, soll der neue Lebensgefährte von Leonie bereits 35 Jahre alt gewesen sein.

Wenige Minuten nach ihrem Gespräch auf der Alleestraße in Remscheid steigt die damals 15-Jährige dann offenbar freiwillig in ein schwarzes Auto ein. Zwei Männer sitzen auf dem Fahrer- und Beifahrersitz. Seitdem fehlt jede Spur von der Schülerin.

Obwohl Leonie eine schwierige Kindheit hatte und in verschiedenen Pflegefamilien aufwuchs, glauben Ermittler mittlerweile nicht mehr an ein freiwilliges Fernbleiben der damals 15-Jährigen. Die Theorie der ermittelnden Beamten: Leonie könnte zur Prostitution gezwungen worden sein.

