Rinderherde blockiert Bundesstraße in der Pfalz

Eine entlaufene Rinderherde hat die ganze Nacht über eine Bundesstraße in der Pfalz blockiert.

Schwegenheim - Die 15 Tiere brachen aus unbekannter Ursache aus und liefen am Samstag gegen 20.00 Uhr über alle vier Fahrspuren der B9 bei Schwegenheim. Auch am Sonntagmorgen war die Straße noch gesperrt, da die Rinder auf einem Acker am Straßenrand standen und zunächst nicht eingefangen werden konnten, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Stressbedingt seien die Tiere aggressiv und sehr schreckhaft, erklärte der Sprecher. „Sie rennen sofort los, sobald sich jemand in ihre Nähe bewegt.“ Auch der Tierhalter, mehrere Jagdpächter und ein Tierarzt konnten sie nicht unter Kontrolle bringen. Im Laufe der Nacht gelang es mit Hilfe der Feuerwehr und von Bauern der Umgebung lediglich, vier Tiere einzeln in Gatter und Hänger zu treiben.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa