Rosenmontagszüge in Köln und Düsseldorf: Spielt das Wetter mit?

Von: Johanna Werning

In Köln und Düsseldorf finden an Rosenmontag die beliebten Karnevalszüge statt. Doch es soll windig werden, sind die Rosenmontagszüge überhaupt möglich?

Die Vorbereitungen für den Rosenmontagszug 2023 in Köln laufen auf Hochtouren.

Und auch in Düsseldorf bereitet man sich auf den Rosenmontagszug 203 vor.

Aber wie ist die Wetterprognose? Können die Züge stattfinden?

Der News-Ticker wird laufend aktualisiert.

Köln – Lange mussten Jecken und Karnevalsfans auf ihren geliebten Rosenmontagszug im Rheinland verzichten. Aufgrund des Coronavirus und des Ukraine-Kriegs wurde die Karnevalsveranstaltung zuletzt abgesagt. Doch in diesem Jahr gibt es an Rosenmontag endlich wieder den Karnevalszug – sowohl in Köln als auch in Düsseldorf.

Rosenmontagszug in Köln mit Neuerung 2023 – erstmals auf beiden Rheinseiten

Der Kölner Rosenmontagszug in Zahlen: Strecke: 8,5 Kilometer Teilnehmer: 12.000 Zuschauer: Bis zu eine Million Wurfmaterial: 300 Tonnen Süßigkeiten, 700.000 Schokoladentafeln, 220.000 Schachteln Pralinen, 300.000 Strüßjer,Tausende Stoffpuppen und kleine Präsente

Der Kölner Karneval feiert in diesem Jahr sein 200-jähriges Jubiläum. Auch für den Rosenmontagszug gibt es darum die ein oder andere Überraschung. Die wohl größte Neuerung: Zum ersten Mal in der Geschichte des Kölner Karnevals gibt es den Rosenmontagszug auf beiden Rheinseiten.

Rund 12.000 Menschen nehmen am Kölner Zoch teil. Auf der rund 8,5 Kilometer langen Strecke werden 300 Tonnen Süßigkeiten, 700.000 Schokoladentafeln, 220.000 Schachteln Pralinen, 300.000 Strüßjer, tausende Stoffpuppen und kleine Präsente in die Menge geworfen. Bis zu einer Million Menschen verfolgen den Rosenmontagszug vom Straßenrand. Zusätzlich wird der Kölner Rosenmontagszug live im TV übertragen.

Karneval in Düsseldorf: Neue Strecke für Düsseldorfer Rosenmontagszug

Der Düsseldorfer Rosenmontagszug in Zahlen: Strecke: keine genauen Angaben bekannt Teilnehmer: 8.000 Zuschauer: Rund 600.000 Wurfmaterial: keine genauen Angaben bekannt

Auch in Düsseldorf gibt es in diesem Jahr eine etwas andere Strecke: Der Karnevalszug startet auf der Corneliusstraße, doch dann geht es nicht über die übliche Zugstrecke weiter. „Aufgrund der Großbaustelle auf der Friedrichstraße kann der Rosenmontagszug leider nicht über diese Straße zum Bilker Bahnhof zurückgeführt werden“, so Rosenmontagszugleiter Michael Faustmann.

Alle News zum Rosenmontagszug 2023 in Köln und Düsseldorf (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa

In Düsseldorf nehmen 8000 Leute am Rosenmontagszug teil. Außerdem werden mit rund 600.000 Zuschauern gerechnet. Auch in diesem Jahr gibt es wieder unzählige Persiflagen, die das aktuelle Geschehen bewerten und verspotten.

Wetter an Karneval: Ist es für Rosenmontag zu stürmisch?

Bereits seit Wochen verfolgen die Jecken die Wetterprognose für Rosenmontag ganz genau. Denn wenn es zu windig ist, muss der Rosenmontagszug in Düsseldorf und Köln abgesagt werden. Das ist in der Vergangenheit bereits passiert – zum Beispiel im Jahr 2016.

Wie sieht es 2023 aus? „Böen können Geschwindigkeiten zwischen 26 und 60 km/h erreichen“, heißt es in einer Prognose von wetter.com für Köln (Stand: Freitag). In Düsseldorf sind sogar „stürmische Böen mit bis zu 64 km/h“ möglich. Können die Züge überhaupt stattfinden? Bisher wurden noch keine Züge abgesagt. Ab einer Windstärke von 60 km/h muss allerdings geprüft werden, ob der Zug möglich ist oder die Veranstaltung zu gefährlich ist.

Im aktuellen Warnlagebericht des Deutschen Wetterdiensts (DWD) gibt es bisher die Vorhersage für Samstag und Sonntag. Laut Vorhersage für die kommenden Tage ist an Rosenmontag mäßiger Wind aus Südwest bis West „mit gebietsweise starken Böen“ möglich. Dieser lasse allerdings am Nachmittag nach. Lediglich in exponierten Lagen seien einzelne starke Böen möglich. (Stand: Samstag)

Karnevalssamstag : Laut DWD sind verbreitet starke bis stürmische Böen aus West zwischen 55 und 70 km/h, in exponierten Lagen und in Hochlagen teils Sturmböen um 80 km/h möglich. Am Nachmittag und Abend lassen diese nach.

: Laut DWD sind verbreitet starke bis stürmische Böen aus West zwischen 55 und 70 km/h, in exponierten Lagen und in Hochlagen teils Sturmböen um 80 km/h möglich. Am Nachmittag und Abend lassen diese nach. Karnevalssonntag: In der zweiten Nachthälfte zum Sonntag kann der Westwind erneut auffrischen, am Vormittag lässt der Wind erneut nach.

(jw)