Patient randaliert im Krankenhaus - plötzlich muss die ganze Station geräumt werden

Erst bedrohte ein 19-Jähriger seine Pfleger in der Psychiatrie mit einem abgebrochenem Tischbein. Dann eskalierte die Situation völlig - und die Feuerwehr musste anrücken.

Rotenburg - Erst bedrohte ein 19-jähriger Patient im Diakonieklinikum Rotenburg am Montagabend die Pfleger mit einem abgebrochenem Tischbein - als die Polizei eintraf, eskalierte die Situation dann komplett, wie nordbuzz.de* berichtet.

Rotenburg: 19-Jähriger randaliert im Krankenhaus

+ Rotenburg: Polizei und Feuerwehr rückten am Montag zu einem Einsatz im Krankenhaus aus. © NonstopNews

Wie die Polizei mitteilt, verschanzte sich der junge Mann in der Psychiatrie und zündete in seinem Zimmer mit einem Feuerzeug Toilettenpapier und eine Bettdecke an. Die Beamten setzten Pfefferspray ein, worauf der 19-Jährige aus dem bereits verrauchtem Raum auf den Flur flüchtete. Dort ließ er sich dann ohne Widerstand zu leisten festnehmen.

Brand auf Psychiatrie-Station in Rotenburg: Feuerwehr rückt an

+ Die Feuerwehr hatte den Brand im Krankenhaus Rotenburg schnell unter Kontrolle. © NonstopNews

Wegen der Rauchentwicklung wurden die anderen Patienten der Station im Krankenhaus in Rotenburg durch Pflegekräfte ich Sicherheit gebracht. Einsatzkräfte der Rotenburger Feuerwehr hatten den Zimmerbrand in kürzester Zeit unter Kontrolle.

13 Patienten im Krankenhaus Rotenburg mit Rauchgasvergiftungen

+ Die betroffene Psychiatrie-Station im Krankenhaus Rotenburg ist nicht mehr nutzbar und bleibt vorerst geschlossen. © NonstopNews

Trotzdem erlitten 13 Patienten, wie"NonstopNews" mitteilt, leichte Rauchgasvergiftungen. Sie wurden im Diakonieklinikum Rotenburg und in den Krankenhäusern in Walsrode und Verden behandelt. Auch zwei Polizisten, die zuerst vor Ort waren und bei der Räumung der Station halfen, erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 5.000 Euro, die betroffene Station ist nicht mehr nutzbar und bleibt vorerst geschlossen.

