Riesen Zuckerstangen sorgen an Heiligabend für Wirbel - was steckt dahinter?  

Riesen Zuckerstangen haben in Saarbrücken für Aufsehen gesorgt. Hinter der weiß-gestreifte Hülle stecken sonst nämlich sonst ein Ding, das Autofahrer ziemlich nervt.

Saarbrücken - Unbekannte haben in Saarbrücken mehrere Blitzeranlagen vorübergehend unbrauchbar gemacht und sie in überdimensionale rot-weiß-gestreifte Zuckerstangen verwandelt. Drei Säulen in der Innenstadt seien verkleidet worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag.

„Wir haben hier sehr geschmunzelt.“ Die Beamten entfernten die Folie. Inzwischen funktionieren die Blitzer wieder und kontrollieren den Verkehr. Mehrere Medien hatten zuvor über die Aktion berichtet.

dpa