Safari in der Stadt: Zirkus-Zebras sorgen für Aufregung in Dresden - Ein Polizist verletzt

Tierischer Notfall

+ © dpa / Tino Plunert Die Polizei fängt die entlaufenen Tiere ein. © dpa / Tino Plunert

Vier Zebras sind am Montagmorgen in Dresden aus einem Weihnachtszirkus entlaufen und haben für Aufregung in der Innenstadt gesorgt. Die Polizei musste anrücken.