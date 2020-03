Schock im Altenheim: Bewohner mit Coronavirus infiziert 

In einem Altenheim wurde bei einem Bewohner das Coronavirus nachgewiesen.

In einem Altenheim hat sich eine Person mit dem Coronavirus infiziert. Mehrere Angestellte befinden sich nun in Quarantäne.

Kreis Paderborn – Das Coronavirus breitet sich in Nordrhein-Westfalen und auf der ganzen Welt immer weiter aus. Nun hat es offenbar den Bewohner eines Altenheims erwischt. Die Person hat sich mit dem Erreger infiziert. Das gab die Kreisverwaltung am heutigen Freitag bekannt. Mehrere Pfleger befinden sich ab sofort in Quarantäne. Das betroffene Altenheim im Kreis Paderborn soll trotz Coronavirus vorerst nicht geschlossen werden, berichtet owl24.de*.

