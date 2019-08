Todes-Drama im Allgäu: Vater stirbt bei Tandem-Drachenflug mit Tochter - neue Details

Tödliches Drama im Allgäu: Am Tegelberg ist es bei einem Tandemdrachenflug zu einem folgenschweren Unglück gekommen. Ein Familienvater kommt ums Leben, seine Tochter wird verletzt.

Update vom 29. August, 13.10 Uhr: Am Mittwochnachmittag starb ein Vater beim gemeinsamen Tandemdrachenflug mit seiner Tochter am Tegelberg. Die Tochter wurde schwer verletzt. Die 19-Jährige befindet sich nach wie vor im Krankenhaus. Die Familie stammt aus dem Odenwald-Kreis in Hessen.

Erstmeldung vom 28. August: Vater stirbt bei Tandem-Drachenflug mit Tochter

Schwangau - Beim Absturz eines Hängegleiters ist am Tegelberg im Allgäu ein 55-jähriger Familienvater aus Hessen ums Leben gekommen. Seine 19 Jahre alte Tochter wurde bei dem gemeinsamen Tandemdrachenflug am Mittwochnachmittag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Schwangau: Tödliches Unglück am Tegelberg - Vater stirbt, Tochter im Krankenhaus

Vater und Tochter waren bei gutem Wetter in Richtung Tal gestartet, als das Fluggerät nicht an Höhe gewann, sondern plötzlich wegkippte und abstürzte. Der Hängegleiter schlug auf einem Wanderweg auf und überschlug sich. Der 55-Jährige starb an der Unfallstelle, die Tochter wurde in ein Krankenhaus gebracht.

